Прибытие поезда. Путешествие "сирийского бронепоезда" по России

Передвижная выставка "Сирийский перелом" с вооружениями, "захваченными у сирийских террористов", проехала по России.

Поезд с выставкой отправился из Москвы 23 февраля и за два месяца проехал по всей России – от Владивостока до Мурманска.

На выставке, как следует из ее официального описания на официальном сайте, демонстрировалось "трофейное вооружение и военная техника, изъятые у сирийских террористов". Выставку, которую организаторы называли "военно-патриотической", посетили десятки тысяч людей, среди них – множество детей.

По мнению эксперта расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, многие экспонаты сопровождаются неправильными описаниями, а один из них – "лаборатория химического оружия боевиков" – является примером искажения действительности российскими военными в пропагандистских целях.

Некоторые остановки передвижной выставки – в фильме Максима Пахомова "Прибытие поезда".