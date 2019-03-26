"Смесь пропаганды и дезинформации". Эксперт – о выставке сирийских трофеев

Что не так с передвижной выставкой "Сирийский перелом", во время которой жителям России показывают технику, "захваченную у сирийских террористов" и "лабораторию боевиков по производству химического оружия"? Примерно всё, – говорит эксперт расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев: многие "экспонаты" выставки не имеют никакого отношения к ИГИЛ, а "лаборатория" использовалась для кустарного производства обычной взрывчатки.

Передвижную выставку "Сирийский перелом", стартовавшую 23 февраля с Казанского вокзала в Москве, посетили, по данным Министерства обороны, уже более 150 тысяч человек. На выставке, как следует из ее описания на официальном сайте, демонстрируется "трофейное вооружение и военная техника, изъятые у сирийских террористов". Передвижной поезд с военной техникой уже стал причиной жалоб родителей, считающих неуместной демонстрацию подобных экспонатов несовершеннолетним детям. Теперь с критикой выставки выступили и независимые расследователи, следящие за вооруженным конфликтом в Сирии. По мнению эксперта расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, многие экспонаты сопровождаются неправильными описаниями, а один из них – "лаборатория химического оружия боевиков" – является примером искажения действительности российскими военными в пропагандистских целях.

В начале марта побывал на выставке и корреспондент Радио Свобода. В репортаже об этом событии, написанном после приезда "Сирийского перелома" в Краснодар, один из посетителей говорит о своем сыне: "Я считаю, пусть пацан смотрит, за что и с кем мы там сражались". Руслан Левиев считает, что ответа именно на этот вопрос выставка не дает: помимо того, что описание ее "экспонатов" зачастую является ошибочным, выставка страдает от отсутствия информативности, предлагая посетителям цитаты из Википедии и пропагандистские клише вместо изложения истории того или иного "трофея":

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– Мое личное мнение таково: выставка позиционируется как военно-патриотическая акция, при этом, если прийти на нее, почитать информационные стенды, посмотреть на эти экспонаты, создается ощущение, что это выставка в духе "смотрите, что бывает", но не более того. Во-первых, практически ко всем экспонатам не дана историческая справка – где они были захвачены, какой группировке принадлежали. На каждом объекте на информационном стенде представлены просто цитаты, грубо говоря, из Википедии. Например, если мы возьмем какой-нибудь броневик "Хамви", выставленный на этой экспозиции, там будет справка, что у него пятиступенчатая коробка передач, 200 лошадиных сил – то есть данные, которые не имеют большого значения в рассматриваемой теме, сирийской войне. Это первый момент.

Второй момент: если это военно-патриотическая акция, то мне довольно странно, почему Минобороны не захотело рассказать о военнослужащих, которые погибли на этой сирийской войне. Мы активно наблюдаем за различными военно-патриотическими пабликами, которые ведут различные прокремлевские активисты, и у них практически через пост вспоминаются такие люди, как Александр Прохоренко, боец сил специальных операций, который вызвал огонь на себя, попав в окружение боевиков, или летчик Роман Филиппов с его знаменитой фразой "Это вам за пацанов!". Такие "геройские сюжеты", которые были бы по-настоящему военно-патриотическими, на выставке не представлены вообще.

– Выставка позиционируется как демонстрация оружия, захваченного у "сирийских терриористов". Министерство обороны считает в Сирии террористами всех, кто не является сторонником Башара Асада. Тем не менее, какая же техника из представленной действительно захвачена у сирийских террористов, а какая нет?

– Из того, что, как мы считаем, точно захвачено не у сирийских террористов - две "технички" "Тойота Лэнд Крузер" с установленными на них гранатометами и еще китайский джип ZX Grand Tiger, на который установлен орудийный блок с неуправляемыми авиационными ракетами. На этих "техничках" на дверях есть логотипы сирийских повстанческих группировок "Южного фронта", то есть группировок, которые действовали на юге Сирии. Это район, который считается колыбелью сирийской революции, город Дераа. К сожалению, Министерство обороны практически никогда не высказывалось о группировках "Южного фронта" – считает ли оно их "умеренными" или нет, хотя список "умеренных" группировок у Минобороны был. Тем не менее, эти две группировки, чья техника в числе прочей представлена на выставке, признавались международным сообществом именно "умеренной оппозицией", хотя сирийская армия также вела с ними бои. Видимо, когда они капитулировали, эти две "технички" были захвачены российскими силами.

На выставке есть и ряд фактических грубых ошибок. Например, представлен броневик Eagle Head, это самодельный броневик курдских "Отрядов народной самообороны", YPG. На информационном стенде написано, что он якобы собран в Турции. Это звучит, как минимум, очень глупо. Наверное, если посольство Турции об этом узнает, то оно будет сильно возмущено: Турция считает YPG террористической организацией, и для них такое заявление - то же самое, как если бы нам сказали, что Россия поставляет технику ИГИЛ. Это грубейшая ошибка.

Кроме этого, там выставляется, например, танк Т-55АМВ, про который экскурсоводы говорят, что якобы он попал в Сирию из Грузии, хотя у Грузии конкретно этой модификации Т-55 никогда не было, а у Сирийской арабской армии танков этой модификации было больше 200.

Остальная техника на выставке в основном была просто захвачена террористической группировкой ИГИЛ в ходе их боев с их многочисленными противниками: с различными иракскими подразделениями, с турецкими повстанцами, с турецкой армией, с многими другими силами. Там есть даже там броневик, который раньше принадлежал международной миссии ООН в Сирии, он тоже выставлен как "трофей". Техники, которая принадлежала бы напрямую ИГИЛ, на выставке практически нет – при том, что группировка была известна своим собственным производством, они делали свою аппаратуру, беспилотники, самостоятельно изготавливали оружие, даже автомобильную технику.

– Удалось ли вам идентифицировать на фотографиях с выставки конкретные экземпляры военной техники, которая уже попадала в поле вашего зрения за время боевых действий в Сирии?

– Да, там есть отдельные броневики, вроде одного из "Хамви", который уже попадал на различные видеозаписи из Сирии. Тот же курдский Eagle Head мы нашли на видеозаписях и фотографиях из Сирии, относящихся к раннему периоду сирийской войны. Ряд таких экспонатов мы действительно смогли найти и установить, кому они изначально принадлежали, как они попали в руки ИГИЛ или других боевиков, и как потом они оказались уже в у России.

– В своем обзоре выставки вы пишете, что ее экспонаты являются примерами "дезинформации и пропаганды". С дезинформацией мы более-менее разобрались. Расскажите, пожалуйста, про пропаганду. Насколько я понимаю, речь идет прежде всего об отдельном экспонате под названием "Химическая лаборатория боевиков"?

– Да, действительно, в одном из вагонов выставки представлена экспозиция с цистернами, манекеном человека в противогазе и в костюме, имитирующем костюм химической защиты. В действительности эти объекты уже ранее показывались российской прессе в многочисленных репортажах как иллюстрация обвинения боевиков в том, что они якобы совершили химическую атаку в Думе – якобы это их лаборатория, которая была найдена после того, как город был освобожден силами Асада. Но многочисленные международные эксперты, которые внимательно изучили эти объекты по опубликованным в российских СМИ фотографиям и видеозаписям прямо заявляли: на указанном оборудовании произвести химическое оружие невозможно, и скорее всего, это оборудование использовалось для производства самодельных взрывчатых веществ.

Это яркий пример дезинформации и пропаганды

Более того, миссия Организации по запрещению химического оружия, которая побывала на месте предполагаемой химической атаки и изучала это оборудование, в своем недавнем докладе пришла к совершенно аналогичным выводам – указанное оборудование не было использовано для производства химического оружия, а было использовано для других целей. Это яркий пример дезинформации и пропаганды. Якобы, если и были какие-то химические атаки (напомню, что по мнению России, химических атак не было), то их явно устроили боевики, и якобы есть конкретные экспонаты, доказывающие, что боевики могли производить такое химическое оружие. Хотя, конечно, это не так, – говорит Руслан Левиев.

Сейчас выставка "Сирийский перелом" находится в Комсомольске-на-Амуре. 27 марта она должна прибыть во Владивосток, а 27 апреля вернуться в Москву и торжественно закрыться в подмосковном парке Минобороны "Патриот".