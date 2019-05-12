Ночь перед армией. Несколько часов из жизни призывника

Любим Мельник – парень, живущий на окраине Москвы, – уходит с первого курса института, где учился на транспортника, чтобы "отдать долг родине" и пойти в армию, как поступили большинство его друзей.

Мельник родился и вырос в Москве, живет в тесной квартире на окраине города с бабушкой и мамой. С детства увлекался спортом, самбо. Дядя, который много занимался воспитанием племянника, долго служил в армии, был контрактником и отзывается о службе очень положительно, оттого Мельник идёт в армию с уверенностью.

На проводы в армию собирается вся семья, но оставшись наедине с друзьями в ночь перед призывом, Мельник начинает представлять, что ждёт его в ближайший год.

Фильм Андрея Бутузова.