Ночь перед армией. Несколько часов из жизни призывника

Любим Мельник – парень, живущий на окраине Москвы, – уходит с первого курса института, где учился на транспортника, чтобы "отдать долг родине" и пойти в армию, как поступили большинство его друзей.
Мельник родился и вырос в Москве, живет в тесной квартире на окраине города с бабушкой и мамой. С детства увлекался спортом, самбо. Дядя, который много занимался воспитанием племянника, долго служил в армии, был контрактником и отзывается о службе очень положительно, оттого Мельник идёт в армию с уверенностью.
На проводы в армию собирается вся семья, но оставшись наедине с друзьями в ночь перед призывом, Мельник начинает представлять, что ждёт его в ближайший год.
Фильм Андрея Бутузова.
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