"Не хочу завоевывать". Размышления 20-летнего о Дне Победы

В День Победы Александр Юрбос вышел в центр Ярославля на одиночный пикет против пропаганды милитаризма. На плакате, который держал в руках Александр, было написано “Занимайтесь любовью, а не войной”. 20-летний активист написал на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”, что решил выйти на пикет после того, как недавно пересмотрел свой альбом школьных фотографий. “И увидел в нём нарисованные танки, истребители, солдат на марше. Подпись: "С Днем Победы". Интересно, а почему нас не учили рисовать оторванные ноги, вывернутые наизнанку животы, разбитые черепа с разбросанными повсюду мозгами? Это ведь является неотъемлемым атрибутом войны, не так ли? Так почему же не учили? Почему? Задумайтесь”. Подробнее о своих взглядах антимилитарист рассказал Радио Свобода.

– Я считаю, что сейчас намеренно ведется пропаганда милитаризма, чтобы люди были более лояльны своему государству, чтобы они с большей охотой шли умирать за тех власть имущих, которые сидят в Думе и занимают высокие посты. Я не поддерживаю такую политику и не желаю, чтобы граждане России участвовали и погибали в военных конфликтах из-за амбиций больших дяденек. Я не хочу, чтобы нам внушали, что мы должны воевать и завоевывать. Меня возмущает использование скорби по погибшим и сильных эмоций, которые вызывает память о войне, с пропагандистскими целями. Власть играет на чувствах людей, на их комплексах и неуверенности в себе. Людям внушают, будто победа во Второй мировой войне – это их заслуга. Когда у человека нет собственных достижений, он начинает гордиться тем, к чему не имеет никакого отношения.

Меня возмущает использование скорби по погибшим и сильных эмоций, которые вызывает память о войне, с пропагандистскими целями

​– Как надо рассказывать о войне?

– Честно и объективно. Если бы власть хотела разносторонне рассказывать о Второй мировой войне, то мы бы в первую очередь слышали, что война – это страдания, потери и огромное горе. В школе нам этого не объясняли. Нас учили маршировать строем и рисовать веселые картинки о параде победы.

– Вы в кадетской школе учились?

– В обыкновенной средней школе. В нашей школе была неприкрытая пропаганда милитаризма. И сейчас во многих школах детей заставляют ходить в военно-патриотические кружки. Какие-то странные люди снимают ужасные клипы, где дети в форме и с портретами воевавших родственников в руках поют “Дядя Вова, мы с тобой”. Дети на фоне памятников Великой Отечественной войне обещают дяде Вове пойти за него в бой. Это апофеоз цинизма и маразма, полное неуважение к тем, кто прошёл войну.

– ​Вас на каких уроках учили маршировать?

​– У нас был кружок строевой песни. Во многих школах такое есть. Ребята на занятиях шагают маршем и поют военные песни. Я в такой кружок не ходил, потому что уже тогда не желал в этом участвовать. И сейчас не желаю разделять радость от бряцания оружием.

– Какое впечатление на вас произвело празднование 9 Мая в Ярославле?

– Все как везде в этот день. Машины, у которых на лобовом стекле наклеено “можем повторить”. Автомобили, перекрашенные в танки. Все шествуют с георгиевскими ленточками, идет "Бессмертный полк", едет военная техника. Чувствуется жуткий реваншизм, будто мы мало уже воевали и хотим воевать еще. Я думаю, погибшие в Великой Отечественной войне были бы против этого “можем повторить”. Они были бы против того, что государство готовит людей к новой войне.

Чувствуется жуткий реваншизм, будто мы мало уже воевали и хотим воевать еще

​– Вы думаете, что готовит?

– Я не могу этого утверждать. Но нельзя не заметить тенденцию развития идеологии милитаризма. На мой взгляд, единственное, что объединяет сейчас жителей России, это праздник 9 Мая. Якобы мы едины, потому что наши деды и прадеды прошли страшную войну. Никаких больше идей для объединения россиян сейчас нет. Мне кажется тревожным, что главный праздник в нашей стране это праздник торжествующего милитаризма. А власть использует День Победы для того, чтобы направлять мышление масс в нужном направлении.

– Как на ваш взгляд нужно праздновать 9 Мая?

– 9 мая должен стать Днем Памяти. Без псевдопатриотического пафоса, без негласного лозунга: “За дедов, за царя и патриарха”. 9 мая надо вспоминать тех, кто погиб на войне, говорить о том, как жить, чтобы война никогда не повторилась. Никаких громких салютов и помпезных парадов в этот день. Никакой демонстрации силы и желания показать свою мощь гипотетическим врагам. 9 мая надо оставить выходным днем. Пусть люди проведут время со своей семьей, почтут память погибших. Объединять людей в День Победы можно только с одной целью, чтобы в России не осталось ни одного человека, который хочет воевать. А гордиться современное общество может лишь собственными достижениями, развитыми демократическими институтами, высоким уровнем науки и правосознания. Ничего этого сейчас в нашей стране нет.

​– Что ваша семья обычно делает 9 мая?

– Мой прадедушка Андрей Югадкин погиб в первые дни войны. Прадед пошел в первых рядах и пропал без вести. Ничего о нем не известно до сих пор. 9 мая наша семья собирается вместе, мы говорим о войне и погибших. Но мы не воспринимаем это как празднование. Для нас 9 Мая – это дань памяти тем, кто сражался. Это время, чтобы вспомнить и подумать.

– Как прохожие реагировали на ваш пикет? Они поняли смысл вашего высказывания?

Очень сильно меня поддержал один пожилой человек. Он сказал, что я занимаюсь правильным делом и плакат у меня правильный, не то что эти все, которые ходят, нацепив на себя ленточки

​– Мимо меня проходили десятки военных и полицейских. Я ожидал, что меня повяжут, но этого не произошло. Я думаю, потому что сами полицейские не хотят воевать, никто не хочет воевать. Многие прохожие неодобрительно смотрели на меня. Как правило, люди подходили, фотографировались и уходили. Пьяненькие прохожие допрашивали, кто мне платит за пикет. Почему-то считается, что если человек вышел на улицу выразить свое мнение, то ему обязательно кто-то за это платит. Ко мне подошел неонацист в советской форме и объяснил, что мной управляют жидомасоны. И бороться мне нужно с жидомасонами, из-за которых, по сведениям неонациста, началась Вторая мировая война. Он долго говорил всякую чушь, я не вслушивался в его слова. Но некоторые прохожие меня поддержали. Кто-то пожал руку, другой сказал make love not war. Очень сильно меня поддержал один пожилой человек. Он сказал, что я занимаюсь правильным делом и плакат у меня правильный не то что эти все, которые ходят, нацепив на себя ленточки. От пожилого человека было особенно приятно услышать такие слова.

– Где вы стояли в пикете?

– Я стоял в пикете в центре города, рядом с местом празднования. Около меня борцы дрались друг с другом во славу отечества (это было городское состязание). Было очень шумно из-за военной техники, громкой музыки и военных песен, которые орали люди, не имеющие никакого отношения ко Второй мировой войне.

– Вы стояли в пикете один или у вас была группа поддержки?

– Я руководитель ярославского ЛГБТ-движения “Каллисто”, рядом со мной, пока я стоял в пикете, было два друга. Они говорили, что им страшно в такой день выходить на пикет. Мы выбрали время, когда не так много еще пьяных на улицах. У меня был номер юриста в телефоне. Мне не было страшно, я полностью уверен в своих взглядах и в том, что их надо выражать. Пикет я проводил не от нашего ЛГБТ-движения, а от себя лично.

​– Людей, которые высказывают похожее на ваше мнение о 9 Мая, сильно критикуют. Как, например, актера Максима Виторгана, который выразил надежду, что День Победы когда-нибудь станет Днем тишины. “Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками” – так он написал.

– На 9 Мая можно устроить концерты, танцы, просмотр кинофильмов и хроник. Главное, чтобы это открывало людям глаза на страшную суть войны. К тому, что мое мнение кого-то не устраивает, я отношусь спокойно. Это право каждого человека свободно выражать своё мнение. Но можно ли его назвать по-настоящему своим, когда это мнение было навязано милитаристской пропагандой государства?

На 9 Мая можно устроить концерты, танцы, просмотр кинофильмов и хроник. Главное, чтобы это открывало людям глаза на страшную суть войны

​– Вы пацифист?

– Я антимилитарист, а не пацифист. Я за то, чтобы у людей было право на самооборону. Я – за право человека на ношение оружия. Мне было бы комфортнее ходить по улицам, если бы я знал, что у меня в кармане есть оружие, которое может меня защитить.

– Вам часто приходится защищаться?

– Я не могу выйти из дома без газового баллончика, так как наше общество гомофобно и агрессивно. Чиновники открыто делают гомофобные заявления, уже принят гомофобный закон и постоянно обсуждают его ужесточение. На меня на улице неоднократно нападали гопники, завязывалась драка, и мне приходилось убегать. Я часто в нашем обществе чувствую себя словно на войне. Как и многие другие люди, независимо от их ориентации. Уровень агрессии в России очень высок. Не надо поднимать его, используя День Победы, еще выше.