Прокуроры допросили Порошенко по делу об убийствах на Майдане

Пётр Порошенко ответил на вопросы Генеральной прокуратуры Украины по делу о гибели людей на Майдане в 2014 году. Об этом действующий президент Украины написал у себя в Фейсбуке. Порошенко не уточнил подробности допроса, но выразил надежду, что его ответы помогут в завершении следствия, а виновные будут наказаны.

О состоявшемся допросе также заявил в эфире телеканала ZIK начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Гробатюк. Содержание разговора следователей с Порошенко он тоже не комментировал.

Ранее на этой неделе Пётр Порошенко не явился на заседание в киевском суде, где прокуроры собирались допросить его по делу об убийствах на Майдане. Гробатюк тогда подчеркнул, что глава государства не предупредил заранее о своём отсутствии.

По словам сотрудника прокуратуры, следствие собиралось задать Порошенко вопросы по поводу его публичных высказываний о событиях на Майдане.