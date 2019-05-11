Прокуроры допросили Порошенко по делу об убийствах на Майдане

Пётр Порошенко ответил на вопросы Генеральной прокуратуры Украины по делу о гибели людей на Майдане в 2014 году. Об этом действующий президент Украины написал у себя в Фейсбуке. Порошенко не уточнил подробности допроса, но выразил надежду, что его ответы помогут в завершении следствия, а виновные будут наказаны.
О состоявшемся допросе также заявил в эфире телеканала ZIK начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Гробатюк. Содержание разговора следователей с Порошенко он тоже не комментировал.
Ранее на этой неделе Пётр Порошенко не явился на заседание в киевском суде, где прокуроры собирались допросить его по делу об убийствах на Майдане. Гробатюк тогда подчеркнул, что глава государства не предупредил заранее о своём отсутствии.
По словам сотрудника прокуратуры, следствие собиралось задать Порошенко вопросы по поводу его публичных высказываний о событиях на Майдане.
- Генпрокуратура Украины продолжает следствие в общей сложности по 89 уголовным делам об убийствах в Киеве во время протестов 2013–2014 годов. Они объединены в одно общее "Дело Майдана". Пока к тюремному сроку приговорен только один человек, еще восемь оправданы или получили условные сроки.
- Всего расследуется убийство 91 участника Майдана, среди которых 89 протестующих и 13 сотрудников силовых органов. По всем делам насчитывается почти 10 тысяч свидетелей и 200 подозреваемых.
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