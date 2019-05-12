Два человека погибли при взрыве газа в Ростовской области

В Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погибли два человека - ребёнок и взрослый. Ещё двое пострадали.

Взрыв произошёл в посёлке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области. По предварительным данным, в одной из квартир двухэтажного 16-квартирного дома взорвался бытовой газ. Повреждены семь квартир, три - разрушены. Из дома были эвакуированы 16 человек. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.