Два человека погибли при взрыве газа в Ростовской области

В Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погибли два человека - ребёнок и взрослый. Ещё двое пострадали.
Взрыв произошёл в посёлке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области. По предварительным данным, в одной из квартир двухэтажного 16-квартирного дома взорвался бытовой газ. Повреждены семь квартир, три - разрушены. Из дома были эвакуированы 16 человек. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
- В январе при взрыве газа в девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области погибли пять человек.
- В ночь на 31 декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области при взрыве в жилом доме погибли 39 человек. Следствие утверждало, что приоритетной версией является взрыв бытового газа. В ряде СМИ появились сообщения о том, что этот взрыв стал результатом теракта. Официально итоги следствия о причинах взрыва до сих пор не были представлены.