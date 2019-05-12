В районе станции Шиес задержан активист

Недалеко от станции Шиес Архангельской области полиция задержала активиста Георгия Миняева, который пытался помешать работам на месте сооружения мусорного полигона. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на главу регионального отделения партии "Яблоко" Юрия Чеснокова.

По его словам, Миняев пытался воспрепятствовать работе экскаватора, который засыпал путь к поклонному кресту, который установили рядом со стройкой активисты. Куда его увезли – неизвестно.

Ранее на этой неделе сотрудники частного охранного предприятия избили активистов, выступающих против строительства мусорного полигона. Местные жители пытались воспрепятствовать разгрузке горючего для грузовиков. Один из активистов, предположительно, получил сотрясение мозга, у других зафиксированы побои.

С прошлого года местные жители и экологические активисты протестуют против сооружения полигона в районе станции Шиес на юго-востоке региона. Туда планируют свозить мусор из Москвы. Несколько раз активисты блокировали дорогу, по которой на стройку возят топливо для работающей там техники. Также они дежурят у шлагбаума около дороги на Шиес, не пропуская бензовозы на станцию.

Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные жители опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.