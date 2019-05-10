В Архангельской области избили противников свалки в Шиесе

В Архангельской области сотрудники частного охранного предприятия избили активистов, выступающих против строительства мусорного полигона в районе станции Шиес. Местные жители пытались воспрепятствовать разгрузке горючего для грузовиков. Об этом сообщает "Новая газета".

Один из активистов предположительно получил сотрясение мозга, у других зафиксированы побои. Им оказали помощь приехавшие на место происшествия медики, которых тоже попытались избить охранники.

Акции протеста против строительства мусорного полигона в районе посёлка и железнодорожной станции Шиес в Архангельской области проходят с августа 2018 года.

По планам властей, на свалку будут свозить мусор из Москвы, а её территория займёт около 300 гектаров земли. Местные жители и экологические активисты пытаются помешать строительству. Несколько раз они блокировали дорогу, по которой на стройку возят топливо для работающей там техники. Также они дежурят у шлагбаума около дороги на Шиес, не пропуская бензовозы на станцию.

Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.