Минздрав: число случаев ВИЧ в России в 2018 году превысило 896 тысяч

В России в 2018 году зафиксировано 896 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России со ссылкой на данные официальной статистики.

По информации ведомства, в прошлом году обследование на вирус иммунодефицита человека прошли почти 38 миллионов человек, что составляет четверть всего населения страны. При этом, как утверждается в сообщении, количество обследованных увеличивается ежегодно на два миллиона человек, а число новых случаев ВИЧ снижается.

Согласно данным Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре, в 2018 году в России с ВИЧ-инфекций живёт более одного миллиона человек. По неофициальным данным, полтора миллиона. При этом, по оценке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, только 40 процентов из них охвачены лечением.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает первое место среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год. ВИЧ был выявлен у 160 тысяч человек в Европе, 104 тысячи из которых были зарегистрированы в России.

Авторы доклада утверждают, что на каждые 100 тысяч человек в России приходится 71 больной ВИЧ, на Украине – 37 случаев, в Белоруссии – 26. В Западной Европе – чуть более шести новых случаев.

Российское министерство здравоохранения и Роспотребнадзор назвали доклад некорректным. В ведомствах считают, что такие показатели стали результатом того, что Россия является единственным государством, внедрившим широкое обследование населения на ВИЧ и индивидуальный учет всех пациентов с ВИЧ-инфекцией.

14 мая в России начинается шестая Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", в рамках которой во всех регионах страны будет организовано бесплатное тестирование на вирус иммунодефицита человека.