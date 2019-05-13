Анастасия Шевченко идёт на выборы в городскую думу Ростова-на-Дону

Находящаяся под домашним арестом по делу об участии в деятельности нежелательной организации,бывший член совета движения"Открытая Россия" Анастасия Шевченко решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах в городскую думу Ростова-на-Дону. Об этом сообщила председатель организации Анастасия Буракова.

По её словам,"Открытая Россия" окажет поддержку Шевченко на всех этапах предвыборной кампании. Домашний арест активистки накладывает ряд ограничений на ведение кампании, но общение с избирателями можно проводить через доверенных лиц и адвокатов, отметила Буракова. Политическую поддержку выдвижению Шевченко окажет "Партия Перемен".

Довыборы в Ростовскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября.

23 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено первое в России уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации". Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 15 марта суд продлил ей домашний арест на три месяца.

На сегодняшний день в России признана нежелательной деятельность 15 организаций, среди них – зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия" заявляли, что оно не имеет никакого отношения к британским организациям. Генпрокуратура также отмечала, что запрет иностранных структур не отразится на работе одноимённого российского движения. Однако полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и арестовывает её активистов, проводит у них обыски.

Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению прокуратуры, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Нарушителям закона грозят штрафы до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до восьми лет.