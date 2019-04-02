Суд оставил под домашним арестом Анастасию Шевченко

В Ростове-на-Дону суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста бывшему члену совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, обвиняемой в участии в деятельности "нежелательной организации". Об этом изданию "МБХ Медиа" сообщил адвокат Шевченко Сергей Бадамшин.
Суд также утвердил отказ в изменении условий домашнего ареста. Ранее сторона защиты просила разрешить Шевченко прогулки на свежем воздухе, сопровождение детей в школу, а также телефонные звонки.
- Дело в отношении Анастасии Шевченко было заведено 23 января. Оно стало первым в России уголовным делом, возбуждённым по статье "Деятельность нежелательной организации". В настоящее время Шевченко находится под домашним арестом, который в марте был продлён на три месяца. Вскоре после ареста в реанимации умерла дочь активистки, у которой была первая степень инвалидности.
- Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015-го года Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Нарушителям закона грозят штрафы до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до восьми лет.
- На сегодняшний день в России признана нежелательной деятельность 15 организаций, среди них – зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия" заявляли, что оно не имеет никакого отношения к британским организациям. Генпрокуратура также отмечала, что запрет иностранных структур не отразится на работе одноимённого российского движения. Однако полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и арестовывает её активистов, проводит у них обыски.
- В марте этого года конференция "Открытой России" приняла решение о ликвидации движения. Как сообщила его пресс-секретарь Наталья Грязневич, это было сделано для защиты активистов от преследований. Незадолго до этого "Открытая Россия" направила в Министерство юстиции документы на регистрацию общественной организации.