Суд оставил под домашним арестом Анастасию Шевченко

В Ростове-на-Дону суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста бывшему члену совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, обвиняемой в участии в деятельности "нежелательной организации". Об этом изданию "МБХ Медиа" сообщил адвокат Шевченко Сергей Бадамшин.

Суд также утвердил отказ в изменении условий домашнего ареста. Ранее сторона защиты просила разрешить Шевченко прогулки на свежем воздухе, сопровождение детей в школу, а также телефонные звонки.