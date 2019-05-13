Дмитрия Гудкова оштрафовали на 15 тысяч рублей

Городской суд Коломны (Московская область) в понедельник оштрафовал оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на 15 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении правил проведения митинга.

Об этом сообщил сам Гудков в твиттере. Он отметил, что это второй административный штраф, наложенный на него по статье о нарушениях на митингах, за последние полгода. "Третий - и уголовное дело" - пишет Гудков.

В декабре 2018 года Коломенский городской суд оштрафовал Дмитрия Гудкова и его отца Геннадия за сообщение в чате Telegram о планах встретиться с протестующими, чтобы снять ролики о мусорной свалке. Второй штраф напрямую связан с первым - Гудкова обвинили в организации несогласованного митинга у здания суда, который рассматривал дело о первом штрафе.

Ранее в Коломне было возбуждено уголовное дело против местного активиста Вячеслава Егорова. Ему назначен домашний арест. Дело возбудили на основании четырёх административных дел по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Одним из нарушений полиция признала запись Егорова, в которой он пригласил всех желающих прийти на открытое судебное заседание над Дмитрием и Геннадием Гудковыми в декабре.

Все эти дела связаны с акциями протеста против мусорного полигона и мусоросжигательных заводов в Коломенском районе, которые поддерживает Гудков.