Льву Пономареву вручили предостережение из-за акции у ФСБ

Правозащитнику Льву Пономарёву сотрудники полиции сегодня вручили предостережение о недопустимости нарушения законодательства в связи с народным сходом, на который он предлагал выйти в понедельник у здания Федеральной службы безопасности России в Москве. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Участники акции, как ожидается, выступят против политических репрессий и пыток. Она приурочена к началу судебных процессов по делам сообщества "Сеть" (недавно организацию признали террористической и запретили в России) и "Нового величия".

Ранее Пономарёв призывал прийти к зданию ФСБ на Лубянке, чтобы выступить против пыток и сфабрикованных спецслужбами уголовных дел.

По словам правозащитника, организаторы акции подавали уведомление в мэрию на демонстрацию 1 мая, но получили отказ. Они вновь обратились к московским властям с просьбой согласовать шествие 13 мая вечером, по бульварам, снизив численность участников до 500 человек, и им отказали снова. Заявителями решили не проводить шествие, а выйти на народный сход к зданию ФСБ в Москве.

О деле "Сети" стало известно после того, как осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых анархистов и антифа-активистов. Ещё двое были позже задержаны в Москве. Параллельно в Санкт-Петербурге были арестованы трое подозреваемых по делу. По версии ФСБ, все они создали подпольную организацию "Сеть" и намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу 2018 года "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки в стране" с помощью взрывов и "поднять вооруженный мятеж".

Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках в ФСБ с целью выбить из них признательные показания. Российские правоохранительные органы информацию о пытках отрицают.

Участники неизвестного ранее движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Обвинение строится на показаниях трех человек, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.​