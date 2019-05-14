В Ярославле завели уголовное дело о вандализме из-за надписи про Путина

В Ярославле возбудили уголовное дело о вандализмеиз-за нецензурной надписи про президента России Владимира Путина на здании регионального управления МВД.Дело возбуждено в отношении неустановленного лица, которое оставило оскорбительную надпись "по мотивам политической мести", говорится в постановлении суда.

Как написал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале, об этом стало известно на заседании суда по административному делу в отношении местного жителя Кирилла Попутникова, который сфотографировал надпись, а затем опубликовал снимок в фейсбуке. Позже в полиции на Попутникова составили протокол, обвинив в "явном неуважении" к президенту России Владимиру Путину.

31 марта Попутников выложил в сети фотографию здания регионального управления МВД, на колоннах которого неизвестные разместили надпись, где Путина называют оскорбительным обозначением гомосексуалов. Об этом написали местные СМИ, после чего к ним обратился Роскомнадзор с требованием удалить сообщения о надписи на основании нового закона "о неуважении к власти". Не менее пяти ярославских изданий удалили новости о граффити. Два СМИ - 76.ru. и "Яркуб" оказались временно заблокированы Роскомнадзором.

Так называемый закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. За оскорбление власти и государственных символов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц установлены более жёсткие наказания.