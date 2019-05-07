В Ярославле на автора фотографии надписи "Путин *****" на здании регионального МВД составили административный протокол об оскорблении власти. Кирилла Попутникова обвинили в "явном неуважении" к президенту России Владимиру Путину. На своей странице в социальной сети Facebook автор фото сообщил, что теперь ждет суда и штрафа.

31 марта Попутников выложил в сети фотографию здания регионального управления МВД, на колоннах которого неизвестные разместили надпись, где Путина называют оскорбительным обозначением гомосексуалов. Об этом написали местные СМИ, после чего к ним обратился Роскомнадзор с требованием удалить сообщения о надписи на основании нового закона "о неуважении к власти". При этом в Генпрокуратуре отрицают, что обращались в Роскомнадзор.

Не менее пяти ярославских изданий удалили новости о граффити. Ещё одно издание – "Яркуб" отказалось это сделать, посчитав требование властей цензурой.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении на здание регионального МВД нецензурного граффити. Полицейские вычислили возможного автора надписи по записи камер видеонаблюдения.

Так называемый закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. За оскорбление власти и государственных символов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц установлены более жёсткие наказания.