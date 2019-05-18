Искусство заключать сделки. Александр Генис – о богатстве президентов

В Америке не учат на президента. Собственно, единственный по-настоящему профессиональный политик – это царь. Демократия предпочитает выбирать себе лидеров, доказавших полноценность на других поприщах. Не удивительно, что среди президентов было столько удачливых и богатых. Самый успешный из всех был первым. Многие историки путем долгих вычислений пришли к выводу, что Джордж Вашингтон, если перевести его состояние на наши деньги, был самым богатым в истории США. Когда я посещал плантацию Маунт-Вернон, больше всех редких экспонатов, вроде деревянной вставной челюсти, меня поразил его аграрный дневник. Будучи рачительным хозяином, Вашингтон экспериментировал со всеми известными тогда сельскохозяйственными культурами, добиваясь великолепных результатов.

Урок первого президента пригодился остальным. Избиратели склонны доверять богатым, особенно тем, кто преуспел, начав с нуля. Дональд Трамп не похож на Золушку, ему достались от отца 413 миллионов стартового капитала, схема, однако, та же. Уставшие от бесконечных партийных дрязг, избиратели решили, что "осушить вашингтонское болото" сможет успешный человек со стороны. "Бизнесмен, – рассуждали сторонники Трампа, – доказавший свое умение заключать выгодные сделки для себя, сумеет обогатить нас и договориться со всеми врагами, друзьями и соперниками Америки".

Трампа выбрали для того, чтобы он продемонстрировал свое легендарное "искусство заключать сделки" на арене большой политики

Залогом такой уверенности было легендарное богатство президента и его деловые пособия, включая известную книгу "Искусство заключать сделки". Тем удивительней, что Трамп, единственный из всех президентов США, не обнародовал свои налоговые бумаги, позволявшие убедиться в его фантастических успехах. Вместо этого Белый дом, отказавшись предъявить, как потребовал Конгресс, декларации президента за последние шесть лет, начал долгую войну, чреватую конституционным кризисом. Пока идут судебные баталии, никто не знает наверняка, что именно так тщательно скрывает президент, но кое о чем уже можно догадываться.

Газета The New York Times, добыв легальным путем налоговые декларации Трампа за 1980–1990-е годы, выяснила, что за 10 лет самый известный маклер страны потерял больше миллиарда долларов. Это делает Трампа самым неудачливым бизнесменом в истории налогового ведомства. Ошеломленные этой цифрой, обозреватели дружественного Трампу телеканала Fox высказали мнение, что сам масштаб потерь должен внушать уважение. Более сдержанные политики-республиканцы утверждали: избирателей волнуют налоги, которые платят они, а не президент. Вопрос, однако, в другом: стал бы Трамп президентом, если бы Америка знала, что в президенты баллотируется не сверхбогатый и суперуспешный делец, а лузер, растративший отцовское состояние?

Может быть, сейчас об этом спорить уже поздно.

Несравненно важнее другое обстоятельство. Трампа выбрали для того, чтобы он продемонстрировал своё легендарное "искусство заключать сделки" на арене большой политики. Что же из этого вышло? Историческая сделка с Северной Кореей лопнула. Режим Владимира Путина, по-видимому, по-прежнему вмешивается в президентские выборы США и всей Европы. Торговая война с Китаем обещает резко поднять цены в США. Противостояние с Ираном ожесточилось до критической точки. Похоже, что успехи Трампа во внешней политике адекватны его финансовым неудачам.

Вряд ли это поколеблет лояльность верных сторонников Трампа, но демократы на них и не рассчитывают. Готовясь к выборам 2020 года, они (во всяком случае, большая часть демократов) стремятся восстановить в стране политический центр и завоевать его голоса. Именно поэтому среди двух десятков претендентов от демократической партии сегодня с большим отрывом лидирует кандидат “крайне” умеренных Джо Байден. Считая эксперимент с бизнесменом Трампом неудавшимся, он предлагает вернуть Белый дом политикам, каким бы банальным это ни представлялось.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Генис: Взгляд из Нью-Йорка"

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