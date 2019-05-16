Неожиданное событие, имеющее отношение к делу "Нового величия".
Znak.com в среду написал, что увольнение судьи Дорогомиловского районного суда Москвы Ирины Деваевой напрямую связано с её решением смягчить меру пресечения Анне Павликовой и Марии Дубовик:
По данным сайта квалификационной коллегии судей Москвы, Деваева в марте 2019 года написала заявление об увольнении. Однако, как сообщают источники Znak.com, уйти с работы Деваеву вынудили председатель Дорогомиловского районного суда Ольга Быковская и председатель Московского городского суда Ольга Егорова. В их распоряжении оказалась фотография Ирины Деваевой с обнаженной грудью.
«Эта фотография [на которой Ирина Деваева фотографирует себя топлес] была сделана задолго до того, как Деваева [в 2016 году] стала судьей. Деваева эту фотографию не публиковала нигде! Предположительно, ее iPhone 10 взломали, вытащили фотографию, показали председателю. Потом у Ирины [Деваевой] сразу же забрали печать и удостоверение. Конечно, она была вынуждена написать заявление об уходе. Когда рассматривался вопрос об увольнении Деваевой, то Егорова кричала, что не допустит такого разврата среди судей. Хотя мало ли у кого какие личные фотографии вообще», — рассказал собеседник Znak.com, который лично присутствовал на часе председателей в Мосгорсуде, где обсуждался инцидент, связанный с Деваевой.
Мария Баронова:
Я даже и не знаю, что здесь вообще можно сказать. Действительно, негоже это, фотографировать собственные сиськи и смотреть на них. Куда же это годится.
Девочки мои дорогие.
Любые, вездепроживающие.
Обещайте! Никогда не делать фотографий с обнаженной грудью, да и остальными частями тела, естественно. Вообще никогда. Ни один любящий мужчина свою женщину не попросит себя в голом виде фотографировать - это оскорбительно. Зачем фотографировать, если он может это все увидеть, когда захочет.
Если вы хотите сделать карьеру, выйти удачно замуж, особенно это касается брака и семьи, ни за что, никогда этого не делайте. Даже если об этом просит жених. Точнее, особенно, если этого просит жених.
Я бывала на процессах, где французские мужья предъявляли суду фотографии своих жен, полученные до брака, в качестве доказательства того, что они в России занимались проституцией и это оказывалось единственным и исчерпывющим доказательством. Не только разводили, но и передавали бывшему мужу детей на воспитание.
Задумайтесь серьезно: Что может изменить в любви к вам у мужчины, если у него на телефоне нет ваших сисек? Ничего.
Эту юную красавицу очень жаль. Представляю как помаструбировали половина мужиков Дорогомировского суда, РОВД, ФСИН и других контор на ее фотографию. А самое главное хорошего, честного человека опозорили и выбросили из системы, где таких людей днем с огнем не сыщешь.
И поделать ничего нельзя.
Берегите себя.
Ваше тело, как и отсутствие его изображения где бы то ни было - очень важный ресурс. И ваш лично, и вашего супруга, ваших родителей и особенно детей. Им будет больнее всего.
Но большинству комментаторов интересна не собственно грудь, а правовая и политическая сторона вопроса.
Судья отпустила под домашний арест девушку, обвиненную по сфабрикованному делу. Телефон судьи взломали, вытащили личную фотографию и под предлогом, что эта фотография развратная (женщина снята топлесс), вынудили судью уволиться.
Это что вообще?
Безумие.
#неДевяностые
Вот так уволили судью, отпустившую под домашний арест из сизо Аню Павликову - девочку, которую фсбшники пытаются судить за экстремизм и участие в созданной фсбшником организации Новое, прости господи, величие. Заболевшую в этом сизо от стресса и ужаса всем, чем только возможно.
У Ирины Юрьевны Деваевой не будет пенсии 120 000 рублей, но она, как писал Антон Павлович Чехов, "сберегла в себе человека". СПАСИБО ей за это!
Система выдавливает честных.
Взлом телефона - особо примечательная деталь.
А взломать телефон - это не правонарушение, нет? :( И как там с правом на частную жизнь? Или старое советское ханжество никуда не делось? Или просто словосочетание "честный судья" - теперь оксюморон?
Как легко, оказывается, можно прервать карьеру неудобного человека в России. Достаточно взломать его телефон или снять скрытой камерой - и дальше просто показать интимные фото начальству.
Вот такие истории наносят удар по репутации судейского сообщества буквально непоправимый. И вообще цель увольнения судьи Деваевой воспитательная. Судья должен быть не самостоятельным лицом, а просто оглашающим решения, спущенные сверху. Даже если решение очевидное, Павликову и Дубовик просило освободить следствие, все равно надо ходить наверх. А если не ходишь, мы взломаем тебе телефон, посмотрим твои фотографии, найдем крамольные и уволим.
Я готов, чтобы в российских судах работали хоть стриптизерши – лишь бы в своих решениях они были самостоятельны и честны.
А фото топлесс – ну так, видимо, прочим судьям больше нечем гордиться, кроме как своими проеденными молью мантиями. Под которыми нет ни вашей чести, ни вашей совести.
Не удивлюсь, если скоро начнут выгонять с работы за фото голышей доясельного возраста в домашних альбомах: был бы человек, а статья найдется. «Дозачистку» суда осуществили лично председатели Мосгор и Доргомиловского суда. Отрапортовали наверх о «выполненном задании партии», рука не дрогнула...
Резюме: спасибо Деваевой за честную службу и порядочность. За маленькое чудо и, возможно, спасенное здоровье будущих мам. Ее возвращение в обновленную систему настоящего ПРАВОСУДИЯ на руководящую должность не за горами: вечной власти не бывает, а нынешняя слабеет и глупеет с каждым днем. А гг. Егоровой (Мосгорсуд) и Быковской (Доргомиловский суд) желаю крепкого здоровья. Чтобы гарантированно дожить до своего собственного суда за творимый произвол против народа России. Надеюсь, ждать придется не очень долго.
Судья молодчина, конечно. А, судя по её возрасту, она правильно ушла и сможет увидеть последние судороги пенсионерки Егоровой, обмочившей подол и режущей пальцы о проволочную удавку.
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