Неожиданное событие, имеющее отношение к делу "Нового величия".

Znak.com в среду написал, что увольнение судьи Дорогомиловского районного суда Москвы Ирины Деваевой напрямую связано с её решением смягчить меру пресечения Анне Павликовой и Марии Дубовик:

По данным сайта квалификационной коллегии судей Москвы, Деваева в марте 2019 года написала заявление об увольнении. Однако, как сообщают источники Znak.com, уйти с работы Деваеву вынудили председатель Дорогомиловского районного суда Ольга Быковская и председатель Московского городского суда Ольга Егорова. В их распоряжении оказалась фотография Ирины Деваевой с обнаженной грудью.

«Эта фотография [на которой Ирина Деваева фотографирует себя топлес] была сделана задолго до того, как Деваева [в 2016 году] стала судьей. Деваева эту фотографию не публиковала нигде! Предположительно, ее iPhone 10 взломали, вытащили фотографию, показали председателю. Потом у Ирины [Деваевой] сразу же забрали печать и удостоверение. Конечно, она была вынуждена написать заявление об уходе. Когда рассматривался вопрос об увольнении Деваевой, то Егорова кричала, что не допустит такого разврата среди судей. Хотя мало ли у кого какие личные фотографии вообще», — рассказал собеседник Znak.com, который лично присутствовал на часе председателей в Мосгорсуде, где обсуждался инцидент, связанный с Деваевой.

Мария Баронова:



Я даже и не знаю, что здесь вообще можно сказать. Действительно, негоже это, фотографировать собственные сиськи и смотреть на них. Куда же это годится.

Александра Лемесле:

Девочки мои дорогие.

Любые, вездепроживающие.

Обещайте! Никогда не делать фотографий с обнаженной грудью, да и остальными частями тела, естественно. Вообще никогда. Ни один любящий мужчина свою женщину не попросит себя в голом виде фотографировать - это оскорбительно. Зачем фотографировать, если он может это все увидеть, когда захочет.

Если вы хотите сделать карьеру, выйти удачно замуж, особенно это касается брака и семьи, ни за что, никогда этого не делайте. Даже если об этом просит жених. Точнее, особенно, если этого просит жених.

Я бывала на процессах, где французские мужья предъявляли суду фотографии своих жен, полученные до брака, в качестве доказательства того, что они в России занимались проституцией и это оказывалось единственным и исчерпывющим доказательством. Не только разводили, но и передавали бывшему мужу детей на воспитание.

Задумайтесь серьезно: Что может изменить в любви к вам у мужчины, если у него на телефоне нет ваших сисек? Ничего.

Эту юную красавицу очень жаль. Представляю как помаструбировали половина мужиков Дорогомировского суда, РОВД, ФСИН и других контор на ее фотографию. А самое главное хорошего, честного человека опозорили и выбросили из системы, где таких людей днем с огнем не сыщешь.

И поделать ничего нельзя.

Берегите себя.

Ваше тело, как и отсутствие его изображения где бы то ни было - очень важный ресурс. И ваш лично, и вашего супруга, ваших родителей и особенно детей. Им будет больнее всего.

Но большинству комментаторов интересна не собственно грудь, а правовая и политическая сторона вопроса.

Елизавета Ганопольская:

Судья отпустила под домашний арест девушку, обвиненную по сфабрикованному делу. Телефон судьи взломали, вытащили личную фотографию и под предлогом, что эта фотография развратная (женщина снята топлесс), вынудили судью уволиться.

Это что вообще?

Безумие.

#неДевяностые

Светлана Кравец:

Вот так уволили судью, отпустившую под домашний арест из сизо Аню Павликову - девочку, которую фсбшники пытаются судить за экстремизм и участие в созданной фсбшником организации Новое, прости господи, величие. Заболевшую в этом сизо от стресса и ужаса всем, чем только возможно.

Иван Шаблов:

У Ирины Юрьевны Деваевой не будет пенсии 120 000 рублей, но она, как писал Антон Павлович Чехов, "сберегла в себе человека". СПАСИБО ей за это!

Елена Русакова:

Система выдавливает честных.

Взлом телефона - особо примечательная деталь.

Евгения Димант:

А взломать телефон - это не правонарушение, нет? :( И как там с правом на частную жизнь? Или старое советское ханжество никуда не делось? Или просто словосочетание "честный судья" - теперь оксюморон?

Николай Подосокорский:

Как легко, оказывается, можно прервать карьеру неудобного человека в России. Достаточно взломать его телефон или снять скрытой камерой - и дальше просто показать интимные фото начальству.

Кирилл Шулика:

Вот такие истории наносят удар по репутации судейского сообщества буквально непоправимый. И вообще цель увольнения судьи Деваевой воспитательная. Судья должен быть не самостоятельным лицом, а просто оглашающим решения, спущенные сверху. Даже если решение очевидное, Павликову и Дубовик просило освободить следствие, все равно надо ходить наверх. А если не ходишь, мы взломаем тебе телефон, посмотрим твои фотографии, найдем крамольные и уволим.

Дмитрий Гудков:

Я готов, чтобы в российских судах работали хоть стриптизерши – лишь бы в своих решениях они были самостоятельны и честны.

А фото топлесс – ну так, видимо, прочим судьям больше нечем гордиться, кроме как своими проеденными молью мантиями. Под которыми нет ни вашей чести, ни вашей совести.

Геннадий Гудков:

Не удивлюсь, если скоро начнут выгонять с работы за фото голышей доясельного возраста в домашних альбомах: был бы человек, а статья найдется. «Дозачистку» суда осуществили лично председатели Мосгор и Доргомиловского суда. Отрапортовали наверх о «выполненном задании партии», рука не дрогнула...

Резюме: спасибо Деваевой за честную службу и порядочность. За маленькое чудо и, возможно, спасенное здоровье будущих мам. Ее возвращение в обновленную систему настоящего ПРАВОСУДИЯ на руководящую должность не за горами: вечной власти не бывает, а нынешняя слабеет и глупеет с каждым днем. А гг. Егоровой (Мосгорсуд) и Быковской (Доргомиловский суд) желаю крепкого здоровья. Чтобы гарантированно дожить до своего собственного суда за творимый произвол против народа России. Надеюсь, ждать придется не очень долго.

Андрей Белковский:

Судья молодчина, конечно. А, судя по её возрасту, она правильно ушла и сможет увидеть последние судороги пенсионерки Егоровой, обмочившей подол и режущей пальцы о проволочную удавку.