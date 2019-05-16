Основатель мессенджера Telegram, миллиардер Павел Дуров раскритиковал конкурирующий мессенджер WhatsApp за небезопасность и сотрудничество с ФБР. Ночью на четверг он опубликовал статью "Почему WhatsApp никогда не будет безопасным".
Поводом для текста стала обнаруженная на этой неделе возможность взлома WhatsApp с помощью звонка. Атаке были потенциально подвергнуты все полтора миллиарда пользователей сервиса, причастна к ней могла быть компания, замеченная в атаке техники правозащитников.
В своей статье Дуров отметил, что WhatsApp уже подвергался аналогичным атакам. Миллиардер отметил, что клиент мессенджера – закрытый для изучения IT-сообществом, что делает его потенциально более опасным, чем программы с открытыми исходными данными. Он так же считает, что создатели WhatsApp могут оставлять в программном коде уязвимости для хакерских атак по поручению ФБР, потому что компания расположена в США (команда разработки Telegram большую часть времени находилась в Санкт-Петербурге, офис был открыт в Саудовской Аравии).
"Неудивительно, что диктаторам нравится WhatsApp. Его небезопасность позволяет им шпионить за собственным народом, поэтому WhatsApp разрешён в странах, где Telegram запрещен", – пишет Дуров. Он призвал пользователям телеграма рассказать о мессенджере друзьям.
- Дуров начал разрабатывать Telegram в 2012 году командой разработчиков социальной сети "ВКонтакте". После скандала с Эдвардом Сноуденом, поднявшим вопрос о безопасности данных для спецслужб, предприниматель решил сосредоточиться на безопасности мессенджера как на маркетинговой стратегии.
- Дуров – создатель социальной сети "ВКонтакте". При нём социальная сеть сотрудничала с Администрацией президента России, её регулярно обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
- В России Telegram официально заблокирован с апреля 2018 года за отказ выдать ключи шифрования ФСБ. Тем не менее мессенджер продолжает работать в стране.
- В марте владеющая WhatsApp Facebook объявила о смене стратегии, теперь компания планирует сконцентрироваться на безопасности данных и приватности.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.