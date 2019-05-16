Основатель мессенджера Telegram, миллиардер Павел Дуров раскритиковал конкурирующий мессенджер WhatsApp за небезопасность и сотрудничество с ФБР. Ночью на четверг он опубликовал статью "Почему WhatsApp никогда не будет безопасным".

Поводом для текста стала обнаруженная на этой неделе возможность взлома WhatsApp с помощью звонка. Атаке были потенциально подвергнуты все полтора миллиарда пользователей сервиса, причастна к ней могла быть компания, замеченная в атаке техники правозащитников.

В своей статье Дуров отметил, что WhatsApp уже подвергался аналогичным атакам. Миллиардер отметил, что клиент мессенджера – закрытый для изучения IT-сообществом, что делает его потенциально более опасным, чем программы с открытыми исходными данными. Он так же считает, что создатели WhatsApp могут оставлять в программном коде уязвимости для хакерских атак по поручению ФБР, потому что компания расположена в США (команда разработки Telegram большую часть времени находилась в Санкт-Петербурге, офис был открыт в Саудовской Аравии).

"Неудивительно, что диктаторам нравится WhatsApp. Его небезопасность позволяет им шпионить за собственным народом, поэтому WhatsApp разрешён в странах, где Telegram запрещен", – пишет Дуров. Он призвал пользователям телеграма рассказать о мессенджере друзьям.