Facebook откажется от хранения данных пользователей в странах, нарушающих права человека

Социальная сеть Facebook и принадлежащие ей сервисы Instagram и WhatsApp откажутся от хранения конфиденциальных пользовательских данных в странах, нарушающих права человека. Об этом в корпоративном блоге компании написал основатель Facebook Марк Цукерберг. По его словам, компания готова к тому, что это приведёт к её блокировке в некоторых странах или невозможности выйти на новые рынки.

Цукерберг озвучил новые планы по развитию компании. По его словам, сервисы социальной сети уделят больше внимания безопасности пользовательских данных, секретности переписки и созданию возможности для скрытого общения.

Кроме того, пользователи смогут сократить своё присутствие в сервисах — ограничивая и удаляя данные, которые они давно оставляли в них (например, старые фотографии, записи на стенах и сообщения).