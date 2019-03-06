Facebook откажется от хранения данных пользователей в странах, нарушающих права человека

Социальная сеть Facebook и принадлежащие ей сервисы Instagram и WhatsApp откажутся от хранения конфиденциальных пользовательских данных в странах, нарушающих права человека. Об этом в корпоративном блоге компании написал основатель Facebook Марк Цукерберг. По его словам, компания готова к тому, что это приведёт к её блокировке в некоторых странах или невозможности выйти на новые рынки.
Цукерберг озвучил новые планы по развитию компании. По его словам, сервисы социальной сети уделят больше внимания безопасности пользовательских данных, секретности переписки и созданию возможности для скрытого общения.
Кроме того, пользователи смогут сократить своё присутствие в сервисах — ограничивая и удаляя данные, которые они давно оставляли в них (например, старые фотографии, записи на стенах и сообщения).
- Facebook подвергся критике в Конгрессе США, а также в Британии и других странах Запада из-за недостаточных мер по защите пользовательских данных. В том числе это могло привести к использованию сети для влияния на результат на выборы президента США в 2016 году, на голосование по Брекзиту и в интересах националистической партии "Национальный фронт" во Франции, писал в 2016 швейцарский журнал Das Magazine.
- В ряде стран мира приняты законы о том, что личные данные их граждан должны храниться на серверах, физически расположенных на территории страны. В том числе этого требует от интернет-компаний Россия, оштрафовавшая социальную сеть в феврале за невыполнение этого требования, и Китай, где заблокированы все сервисы Facebook.
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