Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о создании политической партии "Голос". Музыкант планирует принять участие в парламентских выборах осенью 2019 года. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам музыканта, новая партия откажется от финансирования олигархами и должна "уничтожить старую политику". Сейчас организация находится в процессе регистрации. Перед президентскими выборами, которые прошли на Украине весной, ряд социологических центров отмечал значительную поддержку Вакарчука среди населения страны. В марте, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", почти каждый пятый украинец хотел бы, чтобы музыкант принял участие в президентских выборах.

Вакарчук уже избирался в Верховную раду Украины в 2007 году от предвыборного блока "Наша Украина – Народная самооборона", но через год отказался от мандата, заявив, что работа Верховной рады в том созыве заключалась лишь в "борьбе ради борьбы".

Кто проходит в новую Раду по опросам

Выборы в Верховную раду должны состояться в октябре этого года. Согласно предвыборному опросу Украинского института социальных исследований и Социологической группы "Рейтинг", их цитирует "Интерфакс-Украина", пятипроцентный барьер сейчас преодолевают четыре партии – "Слуга народа" избранного президента Владимира Зеленского, выступающая за улучшение отношений с Россией "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" с действующим президентом во главе и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.