Новый президент и старое правительство. Эфир в 20:30

Как правительство Владимира Гройсмана будет сотрудничать с командой нового президента Владимира Зеленского? Возможны ли реформы в переходный период? Об этом Виталий Портников расспрашивает экономистов Бориса Кушнирука и Андрея Новака. Эфир в 20:30.