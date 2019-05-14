Новый президент и старое правительство. Эфир в 20:30

Как правительство Владимира Гройсмана будет сотрудничать с командой нового президента Владимира Зеленского? Возможны ли реформы в переходный период? Об этом Виталий Портников расспрашивает экономистов Бориса Кушнирука и Андрея Новака. Эфир в 20:30.
Продолжатся ли реформы?
Как правительство Владимира Гройсмана будет сотрудничать с командой нового президента Владимира Зеленского? Возможны ли реформы в переходный период? Об этом Виталий Портников расспрашивает экономистов Бориса Кушнирука и Андрея Новака. Эфир в 20:30.
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