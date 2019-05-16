Во Франции арестован политический лидер баскских сепаратистов

Бывший политический лидер баскской сепаратистской организации ЭТА Уррутикоэчеа Бенгоэчеа арестован французской полицией после 17 лет розыска. 68-летний политик, известный под прозвищем Жосу-телятина, подозревается в организации серии терактов с многочисленными человеческими жертвами. О его задержании сообщает газета El Mundo со ссылкой на министерство внутренних дел Испании.

ЭТА, признанная террористической группировкой властями Евросоюза и США, выступала за независимость Страны басков — региона на границе Испании и Франции. Организация начала свою активность в 60-е годы, называя террористические атаки единственным способом политической борьбы при диктатуре. Однако после демократизации Испании, группировка не прекратила вооружённое сопротивление. От рук ее боевиков, по данным властей Франции, погибли 854 человека, еще несколько тысяч получили ранения или были вынуждены жить под угрозой нападения.

Жосу-телятина присоединился к ЭТА в начале 70-х годов. Он участвовал в организации убийства премьер-министра Испании Луиса Карреро Бланков в 1973 году. В 80-е годы он возглавил организацию. На него следствие возлагает ответственность за многочисленные атаки, в том числе — за взрывы в Мадриде, Барселоне и в Сарагосе в 1986-1988 годах, в которых погибли 45 человек, в том числе пятеро детей.

В 1998 году Бенгоэчеа был избран в парламент Страны басков от сепаратистской партии "Граждане Басконии". В парламенте он возглавлял комиссию по правам человека, параллельно занимался журналистикой.

В 2011 году ЭТА заявила о прекращении огня, в 2018 году Бенгоэчеа заявил о роспуске организации, пообещав, что бывшие члены организации будут продолжать бороться за "независимую, социалистическую и не патриархальную Страну Басков".