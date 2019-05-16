Задержанные в Екатеринбурге заявили об избиениях в полиции

Участники акции против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге рассказали об избиениях при задержании и в отделах полиции.

Как рассказал "МБХ медиа" член местной Общественной наблюдательной комиссии Сергей Зыков, люди жалуются на побои, которые не фиксируются. Задержанных, по его словам, полицейские вели, "вывернув им руки так, что они едва могли дышать". Поступают сообщения о том, что некоторые участники протестов были побиты довольно сильно. Из отдела полиции № 5 одного человека увезли на скорой, на него составили протокол, утверждает Зыков. Про не сильные избиения, по его словам, правозащитники напрямую слышали от задержанных несовершеннолетних участников акции.

Акции протеста против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге продолжаются с 13 мая, после того как предполагаемое место его строительства обнесли заграждением. Жители города пытались снести забор, требуя остановить работы. После этого власти города установили новый забор из металлических листов и установили оцепление из сотрудников Росгвардии.

Вечером 15 мая бойцы ОМОНа вытеснили участников протеста из сквера, выстроившись в шеренги. Некоторых активистов били дубинками. За два дня протестов задержали более 70 человек, в том числе председателя свердловского отделения "Открытой России" Владислава Постникова и исполняющего обязанности координатора челябинского штаба Навального Алексея Мезяева. На большинство задержанных составляли протоколы об участии в несанкционированном митинге. В четверг суд арестовал 21 участника протестов на срок от двух до десяти суток, сообщает Интерфакс.

В Кремле назвали оправданным применение силы в отношении участников протестов против строительства храма в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что действия сотрудников правоохранительных органов стали реакцией на провокацию и "различные проявления непозволительного поведения". По его словам, власти Екатеринбурга продолжают диалог с теми, кто хочет этот диалог вести.

Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл встречу между противниками и сторонниками строительства храма. Противники стройки назвали её безрезультатной. По итогам встречи вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что у властей нет никаких оснований, чтобы переносить место строительства объекта. Компромиссом со стороны чиновников он назвал возможность строительства новых зелёных зон в городе.