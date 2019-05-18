Злое искусство. Эфир в 19:05

Мертвый язык реализма и актуальные для молодых художников темы обсуждаем с художником Тимофеем Акимовым, председателем молодежной комиссии МОСХа России Александром Рыжкиным и преподавателем Школы дизайна НИУ ВШЭ Александром Журавлевым.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.
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