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Рожденные после СССР

Злое искусство. Эфир в 19:05

Кайф. Ирина Тетерика

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Мертвый язык реализма и актуальные темы

Мертвый язык реализма и актуальные для молодых художников темы обсуждаем с художником Тимофеем Акимовым, председателем молодежной комиссии МОСХа России Александром Рыжкиным и преподавателем Школы дизайна НИУ ВШЭ Александром Журавлевым.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.

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