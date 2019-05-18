Злое искусство. Эфир в 19:05

Мертвый язык реализма и актуальные для молодых художников темы обсуждаем с художником Тимофеем Акимовым, председателем молодежной комиссии МОСХа России Александром Рыжкиным и преподавателем Школы дизайна НИУ ВШЭ Александром Журавлевым.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.