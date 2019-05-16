Путин предложил провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района Екатеринбурга, где на месте сквера в центре города собираются построить православный храм. Об этом он заявил на медиа-форуме Общероссийского народного фронта, его слова цитирует "Интерфакс".
"Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос и пусть победит мнение большинства. А если построят храм, пусть застройщики сделают сквер в другом месте", – заявил глава государства.
- В Екатеринбурге с понедельника продолжаются акции протеста против возведения храма на месте сквера у Театра драмы. Они уже привели к столкновениям участников протеста с полицией и охраной стройки. Задержаны и арестованы десятки человек, участники акции жалуются на применение насилия со стороны полиции.
- В пресс-службе Кремля в четверг назвали оправданным применение силы в отношении участников протестов против строительства храма в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что действия сотрудников правоохранительных органов стали реакцией на провокацию и "различные проявления непозволительного поведения". По его словам, власти Екатеринбурга продолжают диалог с теми, кто хочет этот диалог вести.
- Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл встречу между противниками и сторонниками строительства храма. Противники стройки назвали её безрезультатной. По итогам встречи вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что у властей нет никаких оснований, чтобы переносить место строительства объекта. Компромиссом со стороны чиновников он назвал возможность строительства новых зелёных зон в городе.