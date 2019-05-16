Путин предложил провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района Екатеринбурга, где на месте сквера в центре города собираются построить православный храм. Об этом он заявил на медиа-форуме Общероссийского народного фронта, его слова цитирует "Интерфакс".

"Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос и пусть победит мнение большинства. А если построят храм, пусть застройщики сделают сквер в другом месте", – заявил глава государства.