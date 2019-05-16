Австрия запретила хиджабы в начальных школах

Парламент в Австрии одобрил запрет на ношение хиджаба в начальных школах. Законопроект поддержали Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца и праворадикальная Австрийская партия свободы.

В документе уточняется, что запрещена религиозная или идеологическая одежда, покрывающая голову. Запрет не касается еврейской кипы и детских головных уборов сикхов (патки). Согласно документу, эти головные уборы не закрывают волосы или большую их часть.

Правительство трижды выносило законопроект на рассмотрение парламента.

По мнению депутатов, поддержавших документ, закон поможет мусульманским девочкам интегрироваться в австрийское сообщество. Представители оппозиции заявили, что правительство занимается популизмом и не решает вопросы интеграции или образования.

За нарушение закона грозит штраф в размере 440 евро. Закон можно обжаловать в Конституционном суде. Представители мусульманской общины Австрии уже заявили, что оспорят решение парламента. По их мнению, закон дискриминирует исключительно мусульман.

С октября 2017 года в Австрии действует запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо.