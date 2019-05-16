На резиденцию патриарха в Москве повесили плакат "Извинись за Екб"

На заборе управления патриархии в Москве появился плакат "Извинись за Екб". Рядом со зданием зажгли дымовые шашки. Как утверждается, акцию устроила "Ассоциация народного сопротивления".

По словам организаторов, таким образом они оказали поддержку протестующим против строительства храма на месте сквера у Театра драмы в Екатеринбурге. Массовые акции продолжаются там с понедельника. В них принимает участие несколько тысяч человек. Задержаны и арестованы несколько десятков человек.

Участники акции рассказывают о применении к ним силы со стороны сторонников полиции. В Кремле назвали действия полицейских оправданными. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района Екатеринбурга о строительстве церкви в сквере.

В начале недели губернатор Свердловской области провёл встречу сторонников и противников строительства храма. Противники назвали её безрезультатной. Власти заявили об отсутствии оснований для переноса места строительства. Чиновники обещают создать в городе новые зелёные зоны.