Суд отклонил иск Алешковского к "Аэрофлоту" о возвращении бонусов

Пресненский суд Москвы отклонил иск журналиста и общественного деятеля Мити Алешковского к компании "Аэрофлот". Ранее авиаперевозчик лишил его бонусных привилегий из-за "негативных высказываний" в адрес компании, сообщает Интерфакс.
Председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь", директор издания "Такие дела" просил суд восстановить его "платиновый" статус в программе лояльности авиакомпании и вернуть накопленные мили.
В ноябре 2018 года Алешковский прокомментировал в твиттере новость о запрете сотрудникам "Аэрофлота" пользоваться смартфонами на работе. Журналист написал, что гендиректор авиакомпании Виталий Савельев "окончательно головой поехал".
Позднее он сообщил, что компания аннулировала его статус в программе лояльности, а также понизила статус бонусной карты его супруги.
Алешковский публично извинился перед гендиректором "Аэрофлота", но отметил, что остался при своём мнении относительно затронутой темы.
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