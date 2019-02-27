Сооснователь благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский потребовал через суд вернуть ему платиновую бонусную карту "Аэрофлота", которой компания лишила его за критику в социальных сетях. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда в Москве, информацию подтвердил в разговоре с Радио Свобода сам Алешковский.

Как сообщил агентству пресс-секретарь суда, иск Алешковского к перевозчику зарегистрирован 27 февраля. В заявлении он просит восстановить счёт бонусной карты и восстановить уровень счёта подарочной карты – то есть накопленные в бонусной программе мили.

"Аэрофлот" лишил Алешковского доступа к бонусной программе и обнулил его счёт в ноябре 2018 года. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, комментируя ту ситуацию, заявил, что "люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать". Позднее авиакомпания лишила бонусных привилегий блогера Александра Соколовского за негативные отзывы в социальных сетях о работе авиаперевозчика. 148 сотрудников перевозчика обратились в прокуратуру c просьбой завести на него административное дело.

В авиакомпании считают, что лишать бонусных баллов критикующих их клиентов им позволяют правила компании. Алешковский ранее заявлял, что действия "Аэрофлота" нарушили его права на свободу слова. Он требовал восстановить его счет в "Аэрофлоте", поскольку "за 2018 год совершил около 50 полетов", благодаря чему смог "налетать платиновый статус", предусматривающий существенные скидки на услуги компании.

Сооснователь благотворительного фонда настаивает, что скидки помогают ему при рабочих поездках, он извинился перед гендиректором "Аэрофлота" Виталием Савельевым за то, что обидел его лично.