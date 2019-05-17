WADA может завести первое дело на основе данных московской лаборатории

Первое дело на основании данных, полученных Московской антидопинговой лабораторией, может быть открыто в течение нескольких недель. Об этом заявил глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер, сообщает портал Inside the Games.

По словам Юнгера, процесс подготовки "ряда серьезных дел" уже запущен, расследование по ним может быть завершено в последнем квартале этого года. Каких спортсменов они затронут, он не уточнил.

Всего WADA проанализировала более 24 миллионов данных и проб. Сличение материалов из базы московской лабораторной системы управления информации, переданной конфиденциальным источником, и данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе, продемонстрировало "высокую степень" соответствия, отметил глава департамента расследований WADA.

Передача данных из Московской лаборатории была условием возвращения прав Российскому антидопинговому агентству. РУСАДА было лишено статуса соответствия с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах, выдвинув при этом ряд условий. Москва признала провал в сфере борьбы с запрещенными веществами в спорте. Но поддержку допинга на государственном уровне и причастность спецслужб и чиновников к допинговой программе Россия отрицает.