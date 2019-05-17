Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

49 региональных депутатов задекларировали доход ниже черты бедности

Заседание парламента в Осетии

Смотреть комментарии

49 депутатов законодательных собраний регионов России задекларировали доход ниже черты бедности, 11 человек сообщили, что не зарабатывают ничего. Об этом пишет издание РБК, изучившее декларации региональных депутатов.

Депутаты ежегодно обязаны отчитываться о доходах себя, супругов и несовершеннолетних детей. Согласно документам за 2018 год, 11 региональных депутатов в 2018 году не заработали ничего, трое из них заседают в парламенте Северной Осетии. Про одного из таких депутатов, 28-летнюю Дарью Украинцеву, пресс-служба Новосибирского заксобрания сообщила РБК, что парламентарий находится в отпуске по уходу за ребенком.

Еще 49 парламентариев, судя по декларациям, зарабатывают ниже прожиточного минимума.

Среди них — 11 человек из Дагестана, десять депутатов из Северной Осетии и трое представителей Хакасии.

Наименьший доход, согласно декларации, оказался у депутата заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергея Труша. Он задекларировал доход в 3 копейки. В своем обращении на YouTube он пояснил, что его бизнес неуспешен, он не получает зарплату как депутат.

"35-40 тысяч в месяц, я живу как обычный гражданин, как и все остальные граждане. Страна в ж***, и я вместе с ней", — сообщил Труша.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG