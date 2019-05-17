49 депутатов законодательных собраний регионов России задекларировали доход ниже черты бедности, 11 человек сообщили, что не зарабатывают ничего. Об этом пишет издание РБК, изучившее декларации региональных депутатов.

Депутаты ежегодно обязаны отчитываться о доходах себя, супругов и несовершеннолетних детей. Согласно документам за 2018 год, 11 региональных депутатов в 2018 году не заработали ничего, трое из них заседают в парламенте Северной Осетии. Про одного из таких депутатов, 28-летнюю Дарью Украинцеву, пресс-служба Новосибирского заксобрания сообщила РБК, что парламентарий находится в отпуске по уходу за ребенком.

Еще 49 парламентариев, судя по декларациям, зарабатывают ниже прожиточного минимума.

Среди них — 11 человек из Дагестана, десять депутатов из Северной Осетии и трое представителей Хакасии.

Наименьший доход, согласно декларации, оказался у депутата заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергея Труша. Он задекларировал доход в 3 копейки. В своем обращении на YouTube он пояснил, что его бизнес неуспешен, он не получает зарплату как депутат.

"35-40 тысяч в месяц, я живу как обычный гражданин, как и все остальные граждане. Страна в ж***, и я вместе с ней", — сообщил Труша.