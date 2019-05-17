Парламент Тайваня легализовал однополые браки

Парламент Тайваня проголосовал за легализацию однополых браков, сообщает агентство Reuters. Таким образом, страна стала первой в Азии, где будут узаконены отношения между людьми одного и того же пола.

Депутаты приняли самый прогрессивный из трех предлагаемых законопроектов. Согласно документу, людям, состоящим в однополых браках, также будет предоставлено право на усыновление и удочерение. Остальные два законопроекта, внесенные по инициативе находящихся в оппозиции консерваторов, предусматривали установление понятий "однополых семейных отношений" или "однополых союзов".

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Цай Инвэнь.

Легализовать однополые браки парламентариев ранее обязал Конституционный суд Тайваня. В 2017 году судьи решили, что Основной закон гарантирует однополым парам право на брак. Тогда депутатам дали два года на принятие соответствующего закона.

За это время в стране прошли референдумы, на которых большинство жителей высказались против изменения дефиниции брака, как союза мужчины и женщины. Тогда законодатели заявили, что закон про однополые браки отредактируют так, чтобы он не противоречил этой норме.