Парламент Тайваня легализовал однополые браки

Парламент Тайваня проголосовал за легализацию однополых браков, сообщает агентство Reuters. Таким образом, страна стала первой в Азии, где будут узаконены отношения между людьми одного и того же пола.
Депутаты приняли самый прогрессивный из трех предлагаемых законопроектов. Согласно документу, людям, состоящим в однополых браках, также будет предоставлено право на усыновление и удочерение. Остальные два законопроекта, внесенные по инициативе находящихся в оппозиции консерваторов, предусматривали установление понятий "однополых семейных отношений" или "однополых союзов".
Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Цай Инвэнь.
Легализовать однополые браки парламентариев ранее обязал Конституционный суд Тайваня. В 2017 году судьи решили, что Основной закон гарантирует однополым парам право на брак. Тогда депутатам дали два года на принятие соответствующего закона.
За это время в стране прошли референдумы, на которых большинство жителей высказались против изменения дефиниции брака, как союза мужчины и женщины. Тогда законодатели заявили, что закон про однополые браки отредактируют так, чтобы он не противоречил этой норме.
- Однополые браки, а также другие предусмотренные законом формы отношений между людьми одного пола, пока не легализовала ни одна страна Азии. При этом Верховный суд Индии в прошлом году декриминализировал гомосексуальный секс, а во Вьетнаме в 2015 году сняли запрет на свадьбы людей одного пола. В Японии и Китае однополые отношения не наказываются законом, но нет возможностей для их законного оформления.
- В апреле сообщалось о введении в Брунее смертной казни за гомосексуальные отношения. Это стало последствием объявления в султанате права шариата. Решение широко критиковалось на международном уровне, а американский актер Джордж Клуни призвал к бойкоту отелей, принадлежащих султану Брунея.
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