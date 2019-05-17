Члена "Открытой России" оштрафовали за прямую линию с Ходорковским

Мировой суд Тверского района оштрафовал на пять тысяч рублей руководителя московского отделения "Открытой России" Татьяну Усманову по обвинению в осуществление деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает "МБХ медиа". Защита Усмановой обжалует решение.

В конце февраля в столичном офисе движения состоялась прямая линия с Михаилом Ходорковским. На неё пришли сотрудники полиции, которые переписали личные данные около 60 участников мероприятия.

Позже прокуратура завела административные дела на членов местного отделения "Открытой России" – Татьяну Усманову и Александра Соловьёва. Активистам вменили осуществление деятельности "нежелательной организации".

В 2017 году власти России признали нежелательной зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа". Полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.

В январе 2019 года в отношении члена совета движения "Открытой России" Анастасии Шевченко впервые было возбуждено уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации. Она находится под домашним арестом.

В конце марта движение "Открытая Россия" объявило о самоликвидации с целью защитить своих активистов от преследований. 26 марта в Министерство юстиции России были поданы документы на регистрацию "Открытой России" в качестве общественной организации.