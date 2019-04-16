Прокуратура в Москве завела дела на членов "Открытой России"

В Москве прокуратура завела административные дела на членов местного отделения "Открытой России" из-за проведённой ими прямой лини с Михаилом Ходорковским. Активистам вменяют осуществление деятельности "нежелательной организации". Об этом сообщает "Новая газета".

Протоколы были составлены на руководителя московского отделения "Открытой России" Татьяну Усманову и члена совета организации Александра Соловьева. Прямая линия с Ходорковским прошла в столичном офисе движения в конце февраля. На неё пришли сотрудники полиции, которые переписали личные данные около 60 участников мероприятия.

В конце марта движение "Открытая Россия" объявило о самоликвидации с целью защитить своих активистов от преследования.

26 марта в Министерство юстиции России поданы документы на регистрацию"Открытой России" в качестве общественной организации. Ранее ОР вела деятельность в рамках незарегистрированного сетевого движения. Связь с Otkrytaya Rossia ("Открытая Россия", Великобритания), которая была признана нежелательной, в движении "Открытая Россия" отрицают.

Организация с 2017 года считается нежелательной на территории России. 21 января 2019 года в отношении члена совета движения ОР Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации.