Осуждённый после акции "Он нам не Димон" объявил бессрочную голодовку

Активист Станислав Зимовец, осуждённый после участия в антикоррупционной акции "Он нам не Димон" в марте 2017 года на Пушкинской площади, объявил бессрочную голодовку. Он хочет показать миру, что не все россияне согласны с политикой президента Владимира Путина и напомнить о существовании политических заключённых в Москве. Об этом сообщил в письме изданию "Медиазона".

В июле 2017 года Тверской суд Москвы приговорил Зимовца к двум с половиной годам колонии, признав его виновным в применении насилия к омоновцу на антикоррупционной акции в Москве. Свой срок он отбывает в колонии номер 12 в городе Волжский Волгоградской области. В дежурной части колонии "Медиазоне" подтвердили, что активист 14 мая объявил голодовку.

"Я не хочу просто впустую просидеть два с половиной года. … Я верю, что это необходимо сделать для нас всех при условии, что люди не останутся равнодушны к этому", — цитирует письмо активиста "Медиазона". В мае 2018 года он уже объявлял бессрочную голодовку в поддержку осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова, сколько она продлилась — не сообщалось.