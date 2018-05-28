Осужденный по "делу 26 марта" объявил голодовку в поддержку Сенцова

Осужденный по "делу 26 марта" Станислав Зимовец объявил бессрочную голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Сенцов – участник акций протеста против аннексии Крыма. В 2015 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Режиссер вину не признает. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России.

Зимовец осужден за участие в антикоррупционной акции 26 марта в Москве. Активиста приговорили к двум с половиной годам колонии по обвинению в насилии против полицейского.