Суд в чешском городе Пардубице вынес приговор военнослужащему чешской армии Эрику Эшту, который в 2015 году некоторое время воевал на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов в Донецке, сообщает "Чешское радио".

Эшту приговорен к трем годам заключения с отсрочкой исполнения приговора – в случае, если в течение 4 лет у него не будет проблем с законом, ему не придется отбывать наказание. Кроме того, он лишён воинского звания.

Следствие установило, что весной 2015 года Эрик Эшту прибыл на восток Украины и в течение месяца служил в подразделениях так называемой "Донецкой народной республики". На своей страничке в Фейсбуке он размещал фотографии, на которых позировал с оружием. Установлен и факт участия Эшту в обстрелах территории, контролируемой украинскими войсками.

По обвинению в терроризме Эшту грозило от 12 до 20 лет тюрьмы, но прокуратура предложила вынести более мягкий приговор в связи с тем, что по возвращении на родину подсудимый "вёл безупречную с правовой точки зрения жизнь". Суд учёл наличие у Эшту малолетнего ребенка.

В последнем слове подсудимый сказал: "Я бы три раза подумал, прежде чем туда ехать, если бы знал, что эта поездка приведет меня в зал суда. Я не злодей и не убийца".