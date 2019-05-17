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Кто спросит Путина о близнецах?

Владимир Путин на медиафоруме ОНФ

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О характере общения президента РФ с региональной прессой

У отдельных наблюдателей создается ощущение, что Кремль начинает "давать слабину" в отношении протестных настроений в РФ. Так ли это? А также: что понял о стране Владимир Путин из общения в Сочи с региональными журналистами? В студии телевизионный обозреватель МК Александр Мельман, политолог Аббас Галлямов и журналист Саид Бицоев. Ведущая Елена Рыковцева

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