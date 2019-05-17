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Экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв получил гражданство Украины

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарёв

Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарёв получил гражданство Украины. Указ об этом подписал президент Петр Порошенко.

По словам Пономарёва, он будет использовать новый статус для привлечения иностранных инвестиций и увеличения государственного бюджета Украины.

В 2016 году Пономарёв был был лишен мандата депутат Госдумы России от партии "Справедливая Россия". Его обвинили в систематических прогулах. В 2015 году Пономарёва лишили депутатской неприкосновенности. В отношении него было заведено уголовное дело о растрате средств фонда "Сколково".

20 марта 2014 года Пономарёв стал единственным депутатом Госдумы проголосовавшим против аннексии Россией Крыма.

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