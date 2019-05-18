Прокуратура Австрии проверит информацию о предвыборном разговоре действующего вице-премьера страны Хайнца-Кристиана Штрахе с человеком, выдавшим себя за богатую россиянку. Видеозапись разговора попала в распоряжение двух немецких изданий – на ней Штрахе предлагается предвыборная поддержка в обмен на будущие государственные заказы.

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении газеты Süddeutsche Zeitung и журнала "Шпигель", Штрахе, возглавляющий праворадикальную Австрийскую партию свободы, обсуждает парламентские выборы в 2017 году на вилле на Ибице. Его собеседник называет себя богатой россиянкой Алёной Макаровой. Она предлагает партии Штрахе поддержку на выборах, в частности, обещая купить часть крупнейшей австрийской газеты Kronen-Zeitung, требуя в ответ услуги для своего бизнеса.

В частности, обсуждается возможность забрать государственные заказы у крупнейшей австрийской строительной компании Strabag и отдать их компании россиянки. По оценке изданий, женщина, с которой говорил Штрахе, была подставной фигурой. Кроме них двоих на вилле присутствовал Йоханн Гуденус, который сейчас является председателем фракции Австрийской партии свободы в нижней палате Федерального собрания страны.

Публикация встречи может привести к распаду правящей коалиции в Австрии. В оппозиции появились предложения провести новые парламентские выборы, пишет местная газета Kurier. Немецкое агентство DPA со ссылкой на источники сообщает, что канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность дальнейшего сотрудничества со своим заместителем Штрахе после публикации видеозаписи.