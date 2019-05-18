Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации видео, на котором он обсуждает финансирование со стороны российского предпринимателя перед выборами в парламент страны. Об этом сообщает агентство DPA. Своей отставкой он хочет предотвратить развал правящей коалиции.

Накануне немецкие газета Süddeutsche Zeitung и журнал "Шпигель" опубликовали видеозапись разговора Штрахе на вилле на Ибице в 2017 году. Его собеседница называет себя богатой россиянкой Алёной Макаровой. Она предлагает Штрахе, возглавляющему праворадикальную Австрийскую партию свободы, финансовую и политичекую поддержку на выборах, требуя в ответ услуги для своего бизнеса.

В частности, обсуждается возможность забрать государственные заказы у крупнейшей австрийской строительной компании Strabag и отдать их компании россиянки. По оценке изданий, женщина, с которой говорил Штрахе, была подставной фигурой. Кроме них двоих на вилле присутствовал Йоханн Гуденус, который сейчас является председателем фракции Австрийской партии свободы в нижней палате Федерального собрания страны. Штрахе на записи, вероятнее всего, сильно пьян.

Штрахе заявил, что не нарушал никаких законов, но запись зафиксировала "неловкое пьяное дело". Его встречу на Ибице проверит прокуратура страны. В оппозиции появились предложения провести новые парламентские выбор, пишет австрийская газета Kurier.