Верховный суд Узбекистана отменил решение о конфискации дома журналистов Гайрата и Шухрата Бабаджановых, принятое в 2018 году. Сотрудничающие с Радио Свобода журналисты вынуждены жить за границей, суд признал их недвижимость бесхозной постановил передать на баланс районной администрации.

Отмена решения суда низшей инстанции произошла 16 мая, сообщает Узбекская служба РС со ссылкой на адвоката, представляющего журналистов. Суд признал их права на недвижимость в Хорезмской области несмотря на возражения со стороны местной администрации.

В Узбекистане после смерти президента Ислама Каримова отмечает в 2016 году отмечается смягчение политики правящего режима, предоставляющего гражданам больше экономических и политических свобод, чем раньше. В мае в стране разблокировали сайты ряда западных СМИ и правозащитных организаций — в том числе "Голоса Америки", Узбекской службы Би-би-си и Human Rights Watch.

Эти послабления не коснулись Радио Свобода — сайт радиостанции в стране по-прежнему заблокирован.