Почему Али Феруз уехал не в Узбекистан?

Журналист "Новой газеты" Али Феруз, несколько месяцев находившийся в центре временного содержания из-за обвинений в нарушении миграционного законодательства, покинул Россию. Он вылетел в Германию из московского аэропорта Шереметьево. "Новая газета" выразила благодарность всем, кто поддерживал журналиста и оказывал ему помощь.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы разрешил Ферузу выехать в третью страну. До этого Московский городской суд приостановил процедуру выдворения Феруза, обязав его при этом находиться в учреждении временного содержания иностранных граждан, где журналист на тот момент уже провел около полугода.

22 января Верховный суд отменил решение о выдворении и направил дело Феруза на новое рассмотрение.

В начале августа минувшего года Худоберди Нурматов (настоящее имя Феруза) был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Феруз утверждает, что на родине – в Узбекистане – его могут обвинить в сотрудничестве с террористическими организациями, подвергнуть пыткам и убить. В течение нескольких лет он безуспешно пытался получить убежище или статус беженца в России.

Почему Али Феруз предпочел покинуть свою родину Узбекистан, что происходит в настоящее время в этой загадочной и достаточно плотно закрытой от постороннего глаза центральноазиатской стране? – обсуждают корреспондент Узбекской службы Радио Свобода в Москве Умид Бобоматов, правозащитник, эксперт по Центральной Азии Виталий Пономарев, корреспондент "Новой газеты" Екатерина Фомина, принимавшая активное участие в спасении Али Феруза от депортации.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.

Видеоверсия программы

Владимир Кара-Мурза-старший: Екатерина, в чем была двусмысленность ситуации и с юридической, и с правовой точек зрения, возникшая вокруг Али Феруза?

Екатерина Фомина: Было два дела. Дважды Басманный суд признавал, что Али нужно выдворить, потому что он нелегально находился здесь. Дело в том, что в 12-м году он потерял паспорт узбекский. Но получить новый он не мог, поскольку для этого нужно было обратиться в посольство, а потом поехать в Узбекистан. В Узбекистан вернуться он не мог, потому что когда он находился там, его задерживали и пытали. Его склоняли к тому, чтобы он сотрудничал, чтобы он стал "стукачом", по сути. Ну, чтобы его отпустили, он согласился. А потом он бежал, уехал в Россию. То есть какое-то время он находился здесь со своим узбекским паспортом, а потом потерял его.

Мы знали, что он находится на нелегальном положении. С помощью газеты, с помощью правозащитников пытались подать на статус беженца, чтобы получить этот статус в России. Ему отказывали. Несколько раз мы получали отказ. И вот 1 августа его задержали около редакции. Его обвинили в том, что он нарушил миграционный закон, что, по сути, он нелегально находится здесь. И предписали выдворить его. И мы очень испугались, что его выдворят в Узбекистан.

Поэтому в течение нескольких дней обратились в ЕСПЧ. В ЕСПЧ такие дела быстро не делаются, потому что в ЕСПЧ огромная очередь заявителей, просителей. Но среагировали очень быстро - и ввели запрет на выдворение до тех пор, пока его дело не будет рассмотрено судом, пока не пройдут все стадии апелляции. И там была правовая коллизия в том, что непонятно было, куда его нужно выдворить – в третью страну или в Узбекистан. Мы настаивали на том, что раз его Россия выдворяет, значит, ему можно поехать куда угодно, только не оставаться в России. То есть мы настаивали на том, что какая России разница, куда он уедет, главное, что он не будет находиться здесь.

Но боялись, что из Центра временного содержания, где находился Али в течение полугода, людей просто вывозили, а потом они находились в тюрьмах уже в Узбекистане. Мы боялись именно такого поворота.

Владимир Кара-Мурза-старший: Умид, какая тематика статей Али Феруза могла более всего раздражать или Кремль, или большой Ташкент?

Умид Бобоматов: С Али Ферузом я был знаком, мы иногда переписывались, я читал его статьи. Насколько я знаю, "Новой газете" он нужен был как человек, который был бы "своим" в мигрантской среде. А мигрантская среда в Москве, в России является очень закрытой. И "Новая газета", чтобы получать оттуда информацию ту, которую мигранты, в частности, узбекские и таджикские не будут давать другим, а говорят при беседе, они могли только через Али Феруза.

Но опасность его, насколько я знаю, не в том, что он писал какие-то статьи. Такие статьи пишут многие. Вся его проблема связана, насколько я знаю, с его прошлым. Это тянется лет 10-15, после андижанских событий. Он из числа тех людей, которых хотели завербовать, как он сам говорит. Он какое-то время жил в Бишкеке, его оттуда хотели перевозить. Были слухи, что он работал на казахскую разведку, на Службу национальной безопасности. Но, в конце концов, как он сам говорит, он решил бежать от всех проблем, потому что если ты начинаешь сотрудничать с этими организациями, то ты уже оттуда не сможешь уйти просто так. Вот в этом он видел опасность для себя.

Приехав сюда, он решил стать беженцем. Он резал себе вены в Сахаровском центре, в следственном изоляторе он объявлял голодовку, насколько я знаю. И все это делалось для того, чтобы не попасть в Узбекистан, потому что там его жизни могла угрожать смерть, его просто могли не найти, как происходит со многими другими людьми.

Владимир Кара-Мурза-старший: А какие были наиболее острые ситуации за эти годы с выходцами из Узбекистана, с мигрантами, которые освещали и ваша газета, и другие службы? По-моему, на каком-то рынке, на кладбище были узбеки завязаны, да?

Умид Бобоматов: Хованское кладбище.

Владимир Кара-Мурза-старший: Когда лопатами дрались, да?

Умид Бобоматов: Передел сфер.

Владимир Кара-Мурза-старший: А летом какой-то рынок подожгли.

Екатерина Фомина: Летом загорелась типография. Но расскажу по порядку.

Никто не мог разобраться с побоищем на Хованском кладбище.

Владимир Кара-Мурза-старший: По-моему, там один человек погиб. И даже уголовного дела нет?

Умид Бобоматов: Было уголовное дело. Было расследование. Но виноватыми опять оказались те, кто попал под пресс нападавших.

Екатерина Фомина: Основная проблема для всех журналистов, что источник информации, информация из первых рук – это мигранты, рабочие, которые на этом кладбище трудились. А они все залезли в свои домики, они не выходили ни с кем на связь, они очень боялись. И Али какими-то путями смог завоевать их доверие, потому что он говорит на невероятном количестве языков. Естественно, когда приходит человек, он располагает к себе, на их языке говорит. И они с ним согласились разговаривать. Он объясняли ему, что там произошло, какая их конкретно роль была в этом столкновении.

А типография – это история "маленьких" людей, которые трудятся. Произошел пожар на типографии. Небольшой строкой прошло количество жертв. И никто не обратил внимания на то, кто эти люди.

Владимир Кара-Мурза-старший: А там узбеки работали?

Умид Бобоматов: Там работали граждане Киргизии, но этнические узбеки тоже были, по-моему, двое. Все они – граждане Кыргызстана.

Екатерина Фомина: Там работали в основном молодые девушки...

Владимир Кара-Мурза-старший: Я помню этот случай, но его как-то замяли. Дело возбудили, но никому и дела нет.

Екатерина Фомина: В принципе, всегда так и происходит.

Владимир Кара-Мурза-старший: Там криминал какой-то был?

Екатерина Фомина: По-моему, там был просто пожар. То есть коллизия была именно в том, что не было внимания на судьбы простых людей, потому что здесь некому за них заступиться, все их родственники на родине. И Али сумел найти через социальные сети, через какие-то СМИ других стран... то есть в России никто про это не писал, он составил небольшой профайл на каждую из этих девушек, с фотографией, как мемориал, отдать дань.

Владимир Кара-Мурза-старший: А их тела отправили на родину?

Умид Бобоматов: Да, отправили.

Владимир Кара-Мурза-старший: По-моему, с тех пор уже год прошел, с побоища на кладбище, да?

Умид Бобоматов: Больше года, по-моему.

Владимир Кара-Мурза-старший: Али выходил с нами на связь по телефону и рассказывал о ситуации. Там еще был пожилой человек, предводитель диаспоры узбекской. Вот они двое не побоялись дать комментарии. Потому что московские власти – как будто там ничего и не было.

Умид Бобоматов: Там больше всех работал, насколько я помню, Каромат Шарипов, руководитель таджикской диаспоры. Кстати, у него тоже несколько месяцев назад отобрали гражданство и выдворили в Таджикистан. Он никогда не был гражданином Таджикистана, он был военным...

Владимир Кара-Мурза-старший: У него было российское гражданство?

Умид Бобоматов: Да, у него российское гражданство. Он получил, как военный, здесь квартиру. У него отобрали квартиру.

Екатерина Фомина: На момент 92-го года он был военным.

Владимир Кара-Мурза-старший: Тем самым ему отомстили.

Умид Бобоматов: То есть под пресс попадают в основном такие люди, которые неугодны кому-то.

Владимир Кара-Мурза-старший: А каковы главные проблемы тех диаспор среднеазиатских, которые расположены в Москве? Может быть, есть какая-нибудь специфика?

Умид Бобоматов: Самая главная проблема – это разобщенность. Потому что большая часть диаспор находится в нелегальной конкуренции. Они борются...

Владимир Кара-Мурза-старший: Еще не все сферы влияния поделены.

Умид Бобоматов: Да. Большая часть из них занимается даже не защитой прав мигрантов, а занимается продажей сертификатов, побольше людей в свое сообщество привлекать для того, чтобы было на кого влиять. Но фактической защитой прав мигрантов, беженцев занимаются единицы.

Владимир Кара-Мурза-старший: Теперь нужны лицензии на право работать, да?

Умид Бобоматов: Огромное количество документов, не только лицензии. Но получив все эти документы, любой мигрант-иностранец может быть объявлен вне закона. Вас могут поймать где-нибудь в другом месте, вы показываете регистрацию, а вам говорят: "Ты находишься не по месту регистрации", - это уже основание для того, чтобы возбудить против вас уголовное дело и выдворить.

Владимир Кара-Мурза-старший: Этим ФМС занимается?

Умид Бобоматов: Сейчас ФМС уже не существует. Департамент миграции при МВД.

Владимир Кара-Мурза-старший: Виталий, каковы главные проблемы диаспор среднеазиатских, которые оказались в Москве?

Виталий Пономарев: Проблем много. Они связаны с легализацией на территории России, много правовых аспектов с работой и прочее. Но та тематика, которой я занимаюсь, - это прежде всего угроза принудительного возвращения в те страны, где, скажем так, не вполне демократические режимы существуют.

Не секрет, что тысячи людей, которые находятся на территории России формально как трудовые мигранты, в действительности они уехали, оставили родину из-за того, что могли подвергаться преследованию по политическим, религиозным и другим мотивам. А какого-то механизма предоставления им убежища не формального, а реально действующего в России для них не существует. То есть они просто пытаются затеряться, раствориться в потоке трудовых мигрантов.

В отношении выходцев из ряда стран, прежде всего Узбекистана, Таджикистана, сформировался целый бизнес, идет охота на таких людей. Участвуют сотрудники и спецслужб тех стран, и сотрудники российских структур. Фигурируют деньги, неофициальные денежные вознаграждения за поимку. Используются различные механизмы – и экстрадиция (но это в меньшем числе случаев), и скрытая экстрадиция, под видом административного выдворения. И даже есть случаи прямого похищения, то есть незаконного перемещения через государственную границу тех людей, в отношении которых проявляют интерес службы страны их гражданской принадлежности.