Фейковая медицина. Как платные клиники обирают безнадежно больных

Российская фристайлистка Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник, отдала 51 миллион рублей врачу, обещавшему поднять ее с инвалидного кресла. Но чуда не произошло. Нередко платная медицина дает "последнюю надежду" на выздоровление, а оставляет и без надежды, и без денег.

"Будет шоркать ножками"

В 2014 году российская фристайлистка, член олимпийской сборной страны Мария Комиссарова готовилась к участию в Олимпийских играх в Сочи. 15 февраля на тренировке на трассе ски-кросса девушка сломала позвоночник. После была череда серьезных операций, лечение в Германии. И Марии поставили диагноз "поперечный паралич". 23-летней спортсменке пришлось забыть не только о фристайле, но и о возможности просто ходить. В инвалидном кресле она находится до сих пор.

Доктор сказал: я готов поставить тебя на ноги, тебе нужен год непрерывных тренировок

Врачи посоветовали Марии привыкать к статусу инвалида. Единственный, кто ее обнадежил, был профессор Евгений Блюм, основатель НИИ клинической реабилитации и новых реабилитационных технологий. В этой клинике, судя по сайту, до Марии лечились и другие знаменитости: певица Алена Свиридова, космонавт Сергей Крикалев, теннисист Михаил Южный.

Блюм сам обратился в Федерацию фристайла с письмом, где описал свою методику лечения, сообщив о "гарантированном результате" в ситуации с Марией.

– Мы приехали, пообщались с доктором, и он сказал, что только он сможет меня поставить на ноги, а в Германии меня будут учить жить на коляске, – рассказывает Мария Комиссарова. – Доктор сказал: я готов поставить тебя на ноги, тебе нужен год непрерывных тренировок. И мы согласились.

– Все врачи, и в европейских, и в российских клиниках сказали Марии привыкать к инвалидной коляске. А этот врач сказал, что нужно срочно ехать и начинать занятия. Естественно, как человек, которому дали последнюю надежду, она поверила, – говорит Ирина Фаст, адвокат Комиссаровой. – Мария изучила информацию. У клиники есть сайт, лицензия, врач является профессором, очень заслуженным.

Профессор Евгений Блюм – доктор медицинских наук, врач высшей категории, указывается на сайте московской клиники. Ранее возглавлял кафедру клинической реабилитации РУДН. Автор 60 патентов, он берется за пациентов, "от которых отказалась официальная медицина".

Таковой и была Мария. Реабилитацию ей Блюм предложил пройти в Испании, в Марбелье. Мол, он там живет, и там же находится зал с тренажерами. Один день реабилитации здесь стоил полторы тысячи евро. За полтора года спортсменка отдала почти 600 тысяч евро. Часть средств – личные сбережения семьи Комиссаровой. Но основную сумму чемпионке жертвовали люди со всего мира, через благотворительный фонд. Помогала и Федерация фристайла.

Процесс реабилитации сводился к многочасовым занятиям на тренажерах. Никаких обследований здесь не проводилось – у клиники для этого не было даже необходимого оборудования, говорит Мария.

– Процесс реабилитации был довольно тяжелый, я находилась в клинике весь день, с девяти утра до шести вечера, было две полноценных тренировки, – рассказывает спортсменка. – Во время реабилитации я чувствовала себя хорошо, как человек, который занимается, следит за режимом. Конечно, в Испании я очень ожила после Германии, где просто лежала в кровати – море, солнце, это был большой плюс. И да, у меня появлялись мышцы, но чувствительность ног не появлялась. Мы спрашивали постоянно: когда, когда? И нам говорили, что надо постоянно заниматься.

Доктор Блюм в телеинтервью утверждал, что уже скоро Мария сможет ходить – если будет выполнять все его рекомендации. Но через полтора года занятий стало понятно, что чуда не произошло. Чувствительность в ногах у Марии так и не восстановилась. В 2016 году медицинское обследование показало отсутствие какого-либо прогресса.И тогда Комиссарова через суд потребовала вернуть ей 51 миллион рублей за лечение. По ее словам, доктор неоднократно обещал ей, что поставит ее на ноги, но не выполнил обещания. По словам Ирины Фаст, документы оформлены не в интересах Марии.

Он обещал, что уже через год она будет "шоркать ножками", что у нее легкий случай

– Договор очень формальный, он по сути не содержит ничего из того, что ей обещали. Более подробная информация содержится в отдельных письмах, которые писались в Федерацию фристайла, Марии. Гарантия давалась только на словах, она прослеживалась в СМИ, есть интервью, высказывания. Есть свидетельские показания – люди, которые с Марией находились на лечении там же. И несколько человек в один голос заявляют, что да, они слышали напрямую от доктора, что он обещал, что уже через год она будет "шоркать ножками", что у нее легкий случай. – рассказывает Фаст.

"Услуга оказана в полном объеме"

В 2018 году дело по иску Комиссаровой начал рассматривать Невский районный суд Санкт-Петербурга. В ходе рассмотрения сумма иска была уменьшена до 42 миллионов рублей.

– Мария часть услуг оплачивала наличными средствами, так как в этом случае ей предоставляли скидку, – говорит адвокат. – Никакие подтверждающие документы ей на руки не выдавались, как это обычно и бывает в аналогичных ситуациях. Есть косвенные доказательства и часть прямых, они были представлены суду.

В феврале 2019 года Комиссаровой была присуждена компенсация – 40 тысяч рублей, и 20 тысяч рублей штрафа в ее пользу – вместо 42 миллионов.

Сейчас Марией Комиссаровой подана апелляционная жалоба на решение.

​– Мы надеемся, что апелляция более подробно захочет разобраться в ситуации, – отметила Ирина Фаст.

В клинике доктора Блюма комментировать ситуацию отказались, сообщив, что "не дают комментариев по факту судебного разбирательства". Но ранее в интервью ТК "Санкт-Петербург" представители клиники утверждали, что спортсменке никто ничего не обещал.

В ходе судебного заседания защитник Блюма Денис Ионов заявлял, что в клинике своей вины не признают: "Услуга, по нашему мнению, оказана в полном объеме, и мы довольны результатом. К сожалению, рождение ребенка привело к регрессу у Марии. Но она может сидеть прямо, держать спину, стоять на ногах с помощью поддерживающего устройства. Прогресс очевиден".

После того, как дело получило огласку, к Марии стали обращаться другие пострадавшие от действий доктора.

– Мне много кто писал. В том числе, те, кто занимался у этого доктора и пострадал от его действий, – говорит Комиссарова. – Но не все хотят вступать в судебные тяжбы, как-то бороться, не у всех есть средства, чтобы судиться, элементарно нет сил из-за болезни. Поэтому многие оставляют все как есть. Мы будем продолжать судиться, не хочется так оставлять ситуацию. И я надеюсь на положительное решение. Для меня важно показать пример другим людям, показать, что правды можно добиться.

Кабальные сделки

Тяжелобольной человек готов отдать любые деньги за надежду на выздоровление. И неудивительно, что Комиссарова схватилась за соломинку, говорит президент общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский.

Получается, что они платят за удовольствие полежать на операционном столе

– Наука говорит: ты не будешь ходить, и вдруг находится какой-то проходимец, который говорит: будешь. И человек платит любые деньги за надежду, и его используют. Если вы посмотрите определение кабальной сделки – это использование состояния человека, попавшего в затруднительное положение, в своих интересах. Это как раз тот случай, – говорит Саверский.

По его словам, расчет платных клиник, "раскручивающих" пациентов на деньги, в том, что здоровье бесценно. Но если люди платят в расчете на результат, то клиники получают деньги за сам процесс лечения.

– Идет подмена понятий еще и на этом уровне. Люди считают, что они платят за конечный результат. А по факту, получается, что они платят за удовольствие позаниматься на тренажерах, полежать на операционном столе, посидеть в кресле стоматолога. По формальному договору, да. Но по существу этот договор не соответствует закону о защите прав потребителей, потому что должна быть достигнута цель договора, – отмечает Саверский.

По его словам, медикам очень легко ввести человека в заблуждение – пациент не врач и адекватно свое состояние оценить не может.

– Он уязвим, его очень легко напугать, чем пользуются медицинские организации. Часто дается недостоверная информация, чтобы пациент заплатил. Авангардом служит стоматология, а сейчас еще и пластическая хирургия. И случаи самые разные. Человек приходит с двумя кариесными зубами, а уходит с полным ртом коронок и перекошенным челюстно-лицевым суставом, его просто уболтали. Бизнес в медицине он такой. Отсюда и кредиты. Или когда операция платная с не перепроверенной гистологией, а потом оказывается, что не было никакой опухоли, а человеку удаляют придатки, матку.

По его словам, государственные учреждения оказывают платные услуги еще более цинично, используя инфраструктуру, построенную на деньги налогоплательщиков.

– Когда помощь в государственном секторе становится недоступной, люди идут в частный сектор, или в тот же государственный: за деньги – хоть сегодня. Это безобразие, конечно. И нарушение конституционного права. Получается, что мы, получая платную помощь в госклиниках, второй раз платим за нее, ведь мы уже заплатили налог, – говорит Саверский.

Выставили на улицу

Сегодня в Лиге пациентов растет число обращений от жертв такой платной медицины. Недавно сюда обратилась москвичка, семья которой выложила почти миллион рублей клинике за трехдневное пребывание там онкобольной тети.

– Приехали на консультации к онкологу, но состояние тети резко ухудшилось и потребовалась экстренная госпитализация и операция из-за перитонита, – рассказала москвичка в своем обращении в Лигу. – После операции врач прямым текстом говорила и мне, и больной дочери, что опухоль удалена, последствия перитонита устранены, материалы отданы на биопсию, которую надо подождать. Сутки в реанимации стоят около 60 тысяч рублей. Нам выставили счет в 900 тысяч за лечение и трехдневное нахождение в клинике.

На четвертый день деньги у семьи закончились. А врачи меж тем продолжали настаивать на второй операции:

– Давили на то, что тетя не выживет, если не согласимся, сделали скидку в 66 тысяч и взяли с нас 120 тысяч рублей. Мы оплатили. А когда врачи поняли, что мы собираемся переводить пациентку в муниципальную клинику, начали торговаться, предлагали вдвое уменьшить оплату пребывания в реанимации и предоставлять лекарства по себестоимости, что естественно нас насторожило. Когда врачами было услышано твердое решение увозить больную из их клиники, выяснились страшные вещи: во время первой операции опухоль не удалили, ни о каком положительном прогнозе речи быть не может, ввиду четвертой стадии, распада опухоли и некроза тканей. Вторая операция была бессмысленна – из-за некроза ткани просто не сшиваются между собой, и лишнее вмешательство усугубило картину.

Нам давали положительные прогнозы, пока мы могли за это платить, а потом просто выставили ночью на улицу

Поняв, что деньги у семьи закончились, через два часа после второй операции врачи отправили тетю "долеживать" в государственную больницу:

– Нас вводили в заблуждение об истинном состоянии родственницы и давали положительные прогнозы, пока мы могли за это платить, а потом просто выставили ночью на улицу, обобрав нас на 977 тысяч рублей за три дня. В перечне оказанных услуг куча спорного, несколько первичных осмотров одного и того же врача, ежедневные бессмысленные анализы, консилиумы врачей по 30 тысяч, факт проведения которых под большим вопросом, так как нет документального подтверждения.

Семья готовит заявление в прокуратуру и обращения в Росздравнадзор, Роспотребнадзор, департамент здравоохранения Москвы.

По словам Саверского, здесь имели место и "кабальная сделка", и признаки мошенничества. И для расторжения договора необходимо обращаться в Следственный комитет и суд.

– Раньше таких обращений вообще не было, но платность медицины растет на глазах. В онкологии вообще кошмар. Там сумасшедшие деньги крутятся. И это уже системная проблема – причиной неоказания помощи все чаще становится отсутствие у людей денег и требование этих денег медицинскими организациями.

Если у пациента нет средств на лечение, в клинике ему всегда предложат кредит. В Лигу пациентов написал житель Санкт-Петербурга, больной диабетом. Он заключил кредитный договор на 78 тысяч рублей, позже расторг договор, но кредит на нем так и висит.

– В клинике меня уговорили, и я согласился. Но вскоре одумался и решил сам договор с ними расторгнуть. Но не тут-то было – меня уговаривал их главврач, врач-терапевт, эндокринолог и массажист в одном лице, и я вынужден был уступить, не хватило настойчивости. Затем я все-таки смог со второго раза расторгнуть договор, – сообщил петербуржец. – И мне, совершенно непонятно почему, пришло смс от банка, что за мною числится долг на сумму 72 392 рублей.

Эхо девяностых

Ситуации, когда люди берут крупные кредиты, а лечения не получают, сплошь и рядом. В Калининграде медицинский центр "Секрет молодости" заманивал клиентов на бесплатные лечебные процедуры, а уже на месте врачи уговаривали их на кредиты. Недавно медцентр просто закрылся, а его владельцы исчезли с деньгами своих пациентов.

– Мы пришли и просто поцеловали дверь. Все деньги остались у них на счетах. Просто эхо девяностых, явная пирамида, даже удивительно, что в наши дни это возможно, – рассказывает одна из клиенток центра, Елена (имя изменено).

Когда они получили большие суммы на счет, они поняли, что надо скручивать лавочку

Она приобрела в медцентре абонемент на лечебные процедуры для волос и кожи, оформив кредит на 140 тысяч рублей. Воспользоваться абонементом она не успела – центр закрылся. Поняв, что, скорее всего, вернуть деньги не удастся, погасила кредит своими средствами.

– Схема работы очень проста: клиенток вынуждали оформлять кредиты, банк переводил деньги на счет медцентра, сразу вперед, авансом за все процедуры. А когда они получили большие суммы на счет, они поняли, что надо скручивать лавочку, – говорит Елена. – Этот "Секрет молодости" уже работал по такой же схеме несколько лет назад. Я обращалась к юристу, он пробивал по базам: через их счета прошло 20 миллионов рублей.

​Наталья Подгорная в кредит приобрела абонемент и косметику за 120 тысяч рублей. По семейным обстоятельствам воспользоваться абонементом не смогла, и в клинике обещали пойти навстречу и вернуть часть денег – за абонемент. Но не вернули, и Наталья вынуждена выплачивать кредит самостоятельно.

Ее тезка оставила в "Секрете молодости" еще более крупную сумму.

– Я шла туда с мыслью, что точно ничего не буду покупать. И в итоге я оттуда вышла в шоковом состоянии, с уже подписанным кредитом на 200 тысяч рублей – на процедуры и косметику, – говорит Наталья Р. – Я считаю, что сделала это под давлением, меня очень активно уговаривали, буквально навязывали услуги. И позже я видела, как руководство этого центра ругает врачей, если они не могут навязать услуги.

Вследствие полной безнаказанности такие мошенники будут плодиться дальше

Пострадавшие начали обращаться в суд, однако пока судебные заседания только переносятся.

Это типичная история завуалированного мошенничества, считает правозащитник Сергей Дустин. В мошеннической схеме пострадала его дочь, потеряв около 40 тысяч рублей.

– Но с юридической точки зрения мошенниками их никто не признает. Они будут говорить, что у нас временные трудности, финансовые затруднения, и мы вынуждены людей поставить в очередь по возврату денежных средств. Хотя я уверен, что никто никому ничего не вернет, – говорит Дустин.

По его словам, можно было бы инициировать банкротство данной компании, но это дорого, и вряд ли кто-то возьмется.

– В этой сфере важно привлечь одного-двух, трех юридических лиц по уголовной статье, чтобы эту практику остановить. Это уже политический вопрос. Вследствие полной безнаказанности такие мошенники будут плодиться дальше. Когда ровным счетом ничего им и не грозит – почему бы этим не заниматься. Пока мы наблюдаем полное безразличие властей. Они понимают, что людей загоняют в неимоверную кабалу, – отметил правозащитник.

Иски будут

Пока успешных судебных прецедентов, где пациенты отсудили бы свои деньги за ненадлежащее оказание или неоказание медицинских услуг, в России не было. Но со случаями мошенничества в медицине нужно бороться, считает Александр Саверский.

– Сначала надо оценивать признаки состава по статье мошенничество, обращаться в Следственный комитет. А если это не пройдет, доказывать признаки кабальной сделки, – говорит он.

Это открывает ворота для оспаривания чуть ли не всех сделок в медицине

По его словам, недавно Верховный суд впервые принял решение в пользу женщины-инвалида, вынужденной продать часть своего жилья, чтобы получить лечение в платной клинике. Суд признал, что женщина находилась в тяжелой жизненной ситуации, чем другая сторона и воспользовалась.

– Это открывает ворота для оспаривания чуть ли не всех сделок в медицине – потому что все пострадавшие больны, а врачи пользуются их тяжелым положением, чтобы заработать, – говорит Саверский. – Пока в отношении денежных вопросов массовых обращений в суд не было. Но я уверен, что судебные разбирательства будут. Народ начинает заводиться по этому поводу. Я не сомневаюсь, что дел будет много.

С ним согласен и Сергей Дустин. Он уверен, что такие дела обязательно нужно доводить до суда и не оставлять мошенников от медицины безнаказанными. Месяц назад муж Марии Комиссаровой, Алексей Чаадаев создал петицию в интернете в поддержку своей супруги, где призвал правоохранителей бороться с "фейковой медициной".