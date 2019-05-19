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Общество

"Это не частная территория"

"Это не частная территория"
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Активисты движений “Против захвата озер” и “Открытый берег” при участии местных жителей провели первую в этом сезоне инспекцию в Новом Токсово Ленинградской области - по береговой линии озера Лассылампи. В водоохранной зоне ведется незаконное строительство, экосистеме озера нанесен вред. Экс-начальник Выборгского МЧС С.Атаманчук ограничил доступ местных жителей к озеру КПП и заборами. Активисты утверждают, что они сами берутся за исполнение судебных решений по демонтажу преград, поскольку надзорные органы бездействуют.

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