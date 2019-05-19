Президент Австрии поддержал досрочные выборы в парламент

Президент Австрии поддерживает досрочные выборы в парламент после скандала с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Александр Ван дер Беллен заявил, что только выборы могут спасти репутацию страны.

Президент обсудит дальнейшие шаги с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в воскресенье, 19 мая. Сам Курц ранее сказал, что выборы должны состояться как можно скорее. Кроме того, в субботу вечером, 18 мая, он объявил о прекращении коалиции с ультраправой "Австрийской партией свободы", которую возглавляет Штрахе.

Ранее германские СМИ опубликовали запись беседы Штрахе и россиянки, которая называла себя Алёной Макаровой. Их встреча состоялась на Ибице в июле 2017 года за три месяца до выборов, по итогам которых Штрахе и стал вице-канцлером.

Макарова предложила его партии финансовую поддержку в размере 250 миллионов евро в обмен на получение госзаказов. По оценке изданий, россиянка была подставной фигурой, но кто организовал её встречу со Штрахе, неизвестно. Журналисты отмечают, что у Макарова имеет гражданство Латвии и является родственницей российского олигарха.

Сам чиновник назвал ситуацию "неловким пьяным делом". Накануне вице-канцлер объявил о своей отставке c поста в правительстве и в руководстве партии.