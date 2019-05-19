В Boeing исправили ошибки в программном обеспечении тренажёров

Компания Boeing исправила ошибки в программном обеспечении тренажёров, на которых обучаются пилоты самолетов модели 737 MAX. Компания также представила дополнительную информацию пользователям системы для представления разных условий полёта. Об этом пишет AFP.

По мнению экспертов, ранее тренажёры-симуляторы воспроизводили некоторые фазы полета не так, как это происходит в реальности. Это могло привести к катастрофе лайнера Boeing 737 MAX 10 марта в Эфиопии. Тогда жертвами крушения стали 157 человек.

В октябре 2018 года самолет той же модели разбился в Индонезии, погибли 189 человек.

В обоих случаях электроника давала пилотам неверные показания о параметрах набора высоты. После этих катастроф многие страны мира ввели запрет на полеты 737 MAX в своем воздушном пространстве.