В подмосковной Малаховке, несмотря на протесты учеников и преподавателей, началась реорганизация школы-интерната для слабовидящих детей – единственной в Московской области. Учреждению почти сто лет, за это время в нем накоплен уникальный опыт обучения детей с проблемами зрения. Управление образования Люберец собирается объединить школу для слабовидящих с интернатом для умственно отсталых, не увеличивая площадь и сокращая педагогов. Родители и преподаватели считают, что такая реорганизация приведет к уничтожению сразу двух уникальных коррекционных учреждений.

В марте в школу-интернат для слабовидящих неожиданно пришло новое руководство. Прежнему директору Анатолию Швецу, который возглавлял школу на протяжении 17 лет, пришлось уйти со скандалом. Он активно выступал против реорганизации, знал все особенности процесса обучения детей с проблемами зрения, но, по словам родителей учеников, управление образования Люберец выразило ему недоверие. Кто назначил нового руководителя, учителям выяснить не удалось.

– Я педагог со стажем, но раньше мы директора Павла Обрезкова в образовании не знали, – говорит выпускник коррекционной школы для слабовидящих, педагог Алексей Клыков. – Вступив в должность, он даже не представился родителям и ученикам. Рассказал бы нам, чего он добился на ниве воспитания, обучения детей-инвалидов. На сайте школы подробностей о нем мы, к сожалению, тоже не видим. Гуглите сами. Как будто он не существовал, а потом его жизнь началась с 13 марта, когда его назначили директором. Он выгнал меня с родительского собрания, а мог бы узнать, что я учитель года Москвы, выпускник этой школы. Могли бы наладить контакт. Грубая сила, отсутствие диалога и наглость.



– У меня есть специальное образование. Я на данный момент работаю тьютором и совмещаю с позицией завуча по воспитательной работе в этой школе, – рассказала о себе новый завуч Татьяна Макарова. – У меня высшее образование, я закончила МГУ. У меня есть курсы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.



Местные жители говорят, что новый директор – это бывший учитель физкультуры из школы в поселке Марусино. Он также был там "специалистом по административно-хозяйственной части". Этого опыта оказалось достаточно, чтобы возглавить уникальную коррекционную школу. Она скоро отметит столетний юбилей, 60 лет учреждение специализировалось только на слабовидящих детях. За эти годы никому из руководителей не приходило в голову поставить у входных дверей "вертушку". Слабовидящему человеку очень сложно ее преодолеть. Но с приходом нового руководства появился турникет.

– Для кого поставили турникет? Здесь же слабовидящие дети, – возмущается бывшая завуч школы для слабовидящих Татьяна Осипова. – Усилена охрана. От кого? От родителей. Ко мне они могли прийти свободно в любой момент. У нас никогда, ни у меня, ни у директора, дверь не закрывалась. Ребенок мог прийти в любое время с любой проблемой. Наши дети постоянно ездили на экскурсии, в театры, музеи. Они участвовали в областных, всероссийских конкурсах. Сейчас этого не стало.

Наши дети талантливы, многие поступают в институты. Мы спасли много семей от разрушения. Например, одну мать хотели лишить родительских прав, семья находилась под нашим наблюдением и восстановилась. У нас здесь действительно был родной дом. Но недавно меня вынудили уйти по собственному желанию. Сначала довели до нервного срыва, я попала в больницу. Уволены несколько педагогов и даже завхоз, которые выступали против реорганизации. Замечательный социальный работник тоже был вынужден уйти. Был грубый рейдерский захват ее кабинета, где находились личные дела детей.



– Самое страшное, что теперь не будет реорганизации, которая положена по закону, – говорит Наталья Матвеева, мать ученика школы-интерната для слабовидящих. – Просто в нашу школу переведут детей с нарушениями развития VIII вида (умственно отсталых) из интерната в поселке Марусино. Это будет не инклюзия, как они думают, это будет гетто для инвалидов. Совместное обучение детей с проблемами здоровья в разных категориях. И те, и другие будут страдать. Сейчас это две отличные коррекционные школы.

Интернат для детей с нарушениями развития VIII вида в Марусино, воспитанников которой собираются перевести в интернат для слабовидящих, тоже по-своему уникален. Многие родители детей-инвалидов хотели бы отдать ребенка именно в Марусино. Там работают опытные специалисты, есть комнаты отдыха, массажные кабинеты, бассейны. Школа находится в новом современном здании, она рассчитана на много мест. В интернате VIII категории инвалидности дети не учатся, а прослушивают курс по социально-трудовой адаптации и по окончании получают справку. Но сейчас перед реорганизацией прекращен набор в обе школы: и для умственно отсталых детей, и в интернат для слабовидящих.

– Начальник отдела общего образования Ирина Андрейченко 16 апреля выложила у себя в Фейсбуке, что наша школа для слабовидящих рассчитана на 300 детей, – рассказывает мать ученика школы-интерната для слабовидящих Наталья Матвеева. – Откуда она взяла эту цифру? У нас никогда не училось больше 170 детей. А вот если будет снят статус интерната, к слабовидящим детям переведут еще 140 детей из коррекционной школы в Марусино, как раз и будет 300 воспитанников. На тех же площадях хотят заселить в два раза больше детей. Думаю, с 1 сентября здесь будет совершенно другая история. Две школы будут уничтожены, и будет создана одна жуткая резервация.

21 февраля этого года в управлении образования городского округа Люберцы реорганизацию школы официально признали нецелесообразной. Сказали, что ее не будет. Но новое руководство сразу начало освобождать помещения под новые раздевалки, хотя их было достаточно, закрыло кабинет пространственного ориентирования и уволило нескольких сотрудников.



– После прихода новой команды в нашей школе два месяца происходит какое-то безумие, – рассказывает Марина Волкова, председатель родительского комитета школы-интерната для слабовидящих. – Учителей доводили до инфаркта. Их просто вынуждали писать заявления об увольнении. Атмосфера дома, которая была раньше, разрушена. В школу просто не хочется идти ни детям, ни педагогам. Практически сорван учебный процесс этого года. Мама из ресурсного класса наняла юристов, потому что недовольна тем, как идет образование.

По словам родителей, школа закупила на 332 тысячи рублей учебники для умственно отсталых детей и для общеобразовательной школы с мелким шрифтом. А для слабовидящих детей учебники закуплены не были. Директор школы это никак не объясняет, на родительском собрании он ограничился общей информацией.

– На сегодняшний день в школе-интернате обучается 169 учеников и работает 33 учителя, – сообщил родителям новый руководитель школы-интерната VIII вида для слабовидящих Павел Обрезков. – Два педагога-психолога, учитель-логопед, дефектологи, а также воспитатели и педагоги дополнительного образования. Да, я был назначен директором учреждения не так давно, но, подводя итоги года, нам есть чем похвалиться.



Уточнять, чем именно можно хвалиться, директор не стал. 16 мая Павел Обрезков выгнал из школы журналистов, которые хотели присутствовать на первом общешкольном родительском собрании. Это произошло несмотря на то, что сначала завуч публично пригласила представителей прессы в здание школы. Вместе с журналистами собрание покинули и некоторые родители, потому что ответов на свои вопросы от руководства не получили.



– Если здесь будет уничтожен интернат, то дети, которые живут далеко, уже не смогут пользоваться этой школой, – говорит бабушка воспитанника школы-интерната для слабовидящих Галина Крылова. – В настоящее время здесь занимаются дети из 18 городов Подмосковья. Они уйдут в никуда. В общеобразовательной школе с такими диагнозами дети учиться не смогут. Это приведет к полному развалу системы обучения слабовидящих детей. Несколько лет назад школу передали из областного подчинения в ведение городского округа Люберцы. После этого все и началось.

По данным Министерства образования Московской области, в настоящее время в регионе порядка 2,5 тысячи детей с нарушениями зрения. И только 400 из них учатся в специализированных школах. Слабовидящих детей дошкольного возраста – еще около 2100 детей. Многие родители были бы рады перевести ребенка из обычной в специализированную школу. По словам педагогов, слабовидящих детей становится больше, и уничтожать в такой ситуации коррекционную школу нерационально. Она Подмосковью очень нужна.

Родители учеников с проблемами зрения обращались в Министерство просвещения. Им пришел ответ: "Министерство просвещения придерживается позиции сохранения существующей сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений… В рамках решения вопроса о прекращении практики их закрытия были написаны и направлены разъяснения в органы исполнительной власти". То есть министерство образования выступило за сохранение коррекционных школ, но управление образования Люберец решило действовать по-другому.



– К нам зачем-то приезжали представители люберецкого управления образования и сообщили о том, что мы будем делать продленный день, а воспитателей будем сокращать, – рассказывает Татьяна Осипова. – В ответ я доказывала, что систему интерната ни в коем случае нельзя ломать. Она такова, что здесь в группе всего по 12 детей. За класс и за учебно-воспитательный процесс отвечают именно воспитатель и классный руководитель. С 1-го по 12-й класс. Они же хотят так, как в общеобразовательной школе. У нас с обычной школой общая только программа. Но ее преподнесение у нас совершенно разное. У нас процесс воспитания идет круглые сутки.



– Обстановка в школе стала совершенно другой. Если раньше мы приходили как к себе домой, то сейчас атмосфера очень напряженная, – признается ученица школы-интерната для слабовидящих Лиза Гладкова. – Потому что сменилось руководство, нет теперь завуча Татьяны Николаевны, конкурсов, на которые мы выезжали всегда. Сейчас все кружки разваливаются. Питание стало гораздо хуже, невозможно есть.

Родители и педагоги называют это рейдерским захватом. Они считают, что все дело в застройщиках и дорогой подмосковной земле. Микрорайон, где находится школа в Марусино, застроен большим количеством жилых комплексов. Где-то стройки еще продолжаются. Там не хватает обычных общеобразовательных школ. Местные жители считают, что события будут развиваться так: умственно отсталых детей переведут в интернат для слабовидящих, а освободившееся здание интерната отдадут под обычную школу. Это проще, чем строить новую.



– Проблемы с нехваткой земли и ресурсов для строительства решают за счет здоровья наших детей, – возмущается мать ученика школы-интерната Любовь Гущина. – Хотят устроить гетто для детей-инвалидов. В 79-й статье федерального закона об образовании говорится о том, что такие коррекционные образовательные организации должны создаваться и существовать отдельно, как самостоятельные организации.



– У моего ребенка всего 20 процентов зрения, и только в этой школе он нашел возможность проявить свои способности, – рассказывает мать ученика школы-интерната для слабовидящих Наталья Александрова. – Он может полноценно развиваться, этого у него не было в общеобразовательной школе. Было очень много кружков, он смог поступить в художественную школу и даже получил премию губернатора. Благодаря театральной студии он смог развить свои способности говорить. Здесь обстановка, которая не унижает их достоинства. Эта та "доступная среда", которой наших детей хотят лишить. Если у нас не будет возможности закончить эту школу, то я не знаю, как ребенок сможет дальше проявить себя в профессиональном плане. Здесь он получает дополнительное образование и может в дальнейшем освоить какую-то профессию.

Родители слабовидящих учеников считают, что реорганизация коррекционной школы возможна только с согласия родителей учеников. В федеральном законе "О социальной защите инвалидов" говорится о том, что подобные решения нужно принимать после консультации с соответствующими общественными организациями. В данном случае – Всероссийским обществом слепых.

– Администрация посчитала нецелесообразным проводить консультации с обществом слепых, – говорит председатель московской областной организации ВОС Александр Коняев. – Если в результате реорганизации вместе с инвалидами по зрению будут учиться дети VIII категории инвалидности, я считаю, от этого ничего хорошего ждать не придется. Обе школы прекрасно справляются со своими обязанностями. Под модное слово "инклюзив" подгоняют сливания интернатов с детьми разной категории. Слабовидящим детям требуется особый подход. Представьте человека с отклонениями в умственном развитии и представьте ученика, который не видит, но у него блестящая память и он схватывает все на лету. Этих людей нужно обучать и воспитывать совершенно по-разному. При любом общественном строе определенный процент инвалидов будет, и сбрасывать их со счетов никак нельзя.

Родители учеников предлагают перевести школу-интернат для слабовидящих в областное подчинение. Они сами подготовили план дальнейшего развития интерната. Мечтают создать на его базе методический центр со специализированным детским садом и колледжем, которые будут оказывать услуги жителям всей Московской области. Главные требования родителей и преподавателей интернатов просты: остановить реорганизацию и оставить в покое две успешно работающие школы для детей-инвалидов.