100 баллов для жизни. Эфир в 18:00

Ни одна реформа в образовании не вызывала столько споров. Удалось ли добиться поставленных целей, искоренить коррупцию, уравнять шансы выпускников из столиц и провинции? Какие экзамены нужны современной школе – и нужны ли они вообще?

В эфире Ольга Брюханова, учитель русского языка и литературы Лицея НИУ ВШЭ, и Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук. Эфир в 18:00.