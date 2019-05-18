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Археология. Будущее

100 баллов для жизни. Эфир в 18:00

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Исполнилось 10 лет введению обязательного ЕГЭ в школах

Ни одна реформа в образовании не вызывала столько споров. Удалось ли добиться поставленных целей, искоренить коррупцию, уравнять шансы выпускников из столиц и провинции? Какие экзамены нужны современной школе – и нужны ли они вообще?

В эфире Ольга Брюханова, учитель русского языка и литературы Лицея НИУ ВШЭ, и Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук. Эфир в 18:00.

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