Россиянка Мария Бутина, осуждённая в США за работу иностранным агентом без регистрации, записала видеообращение из тюрьмы. Его опубликовал в своем инстаграме антиглобалист Александр Ионов.

Бутина поблагодарила всех, кто поддерживал её после ареста. Россиянка также попросила о финансовой поддержке на оплату услуг адвокатов. Ранее они подали апелляцию на приговор. "Русские не сдаются", – сказала Бутина в обращении.

Ионов в свою очередь сообщил РБК, что в распределительном центре Оклахомы, где находится россиянка, имеется специальная система связи для заключённых. Она позволяет отправлять электронные письма, записывать видео и звонить. Антиглобалист подчеркнул, что у Бутиной возникла острая необходимость в финансировании адвокатов, поэтому она решила записать видеообращение.

Мария Бутина – основатель российского движения "Право на оружие". Её задержали в США в июле прошлого года. В конце апреля суд признал её виновной в работе иностранным агентом без регистрации. В декабре прошлого года Бутина заключила сделку со следствием и частично признала вину.

Половину назначенного срока Бутина уже провела под стражей. По предварительной информации, она должна выйти на свободу 5 ноября. После этого её депортируют в Россию. МИД России назвал решение суда в Вашингтоне "политически ангажированным".

На днях стало известно, что Бутина подала апелляцию на приговор.